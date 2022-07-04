Україна просить на відновлення 750 млрд євро: знадобиться 10 років та три етапи — Finance.ua

Україна просить на відновлення 750 млрд євро: знадобиться 10 років та три етапи
Україні на повне відновлення економіки та інфраструктури, які постраждали внаслідок повномасштабного нападу та знищення мирних міст росією, а також на збереження стійкості у період війни необхідно 750 млрд євро.
Саме відновлення має тривати протягом 10 років (сума розрахована весь період).
Про це в інтерв’ю розповів голова комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.
Він також є секретарем Нацради з відновлення України. 4 липня у Швейцарії представники України, серед яких Гетманцев презентували проєкт плану відновлення на 2,2 тис. сторінках. Його, за словами нардепа, готували понад 2 тис. експертів.
Усього відновлення складатиметься з трьох етапів:
- на час війни (щоб зберегти стійкість) — до кінця 2022 року;
- на час активної підготовки до вступу до ЄС — 2023-2024 роки;
- на відновлення вже у складі ЄС — 2026–2032 роки.
На перший етап (до кінця року) Україні необхідно близько 65 млрд євро. Вся сума (750 млрд євро) має бути профінансована з трьох джерел: приватні кошти (близько третини), гранти від міжнародних партнерів та кредити на пільгових умовах.
750 млрд євро — те, що пропонують. Але це різні джерела, третина — приватні інвестиції. Крім того, ми розраховуємо на гранти, на кредити на пільгових умовах. І все це розписано за роками. Для того, щоб ми вистояли та перемогли, ми пропонуємо розглянути цифру до кінця року у 60-65 млрд. Це етап стійкості. Інші гроші розписані за роками. Ми розуміємо, що ресурсів бюджету буде недостатньо, щоб провести відновлення,
— розповів голова комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.
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