Україна просить на відновлення 750 млрд євро: знадобиться 10 років та три етапи — Finance.ua

Україна просить на відновлення 750 млрд євро: знадобиться 10 років та три етапи Вчора 15:00 — Казна та Політика

Україні на повне відновлення економіки та інфраструктури, які постраждали внаслідок повномасштабного нападу та знищення мирних міст росією, а також на збереження стійкості у період війни необхідно 750 млрд євро.

Саме відновлення має тривати протягом 10 років (сума розрахована весь період).

Про це в інтерв’ю розповів голова комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.

Він також є секретарем Нацради з відновлення України. 4 липня у Швейцарії представники України, серед яких Гетманцев презентували проєкт плану відновлення на 2,2 тис. сторінках. Його, за словами нардепа, готували понад 2 тис. експертів.

Усього відновлення складатиметься з трьох етапів:

на час війни (щоб зберегти стійкість) — до кінця 2022 року;

на час активної підготовки до вступу до ЄС — 2023-2024 роки;

на відновлення вже у складі ЄС — 2026–2032 роки.

На перший етап (до кінця року) Україні необхідно близько 65 млрд євро. Вся сума (750 млрд євро) має бути профінансована з трьох джерел: приватні кошти (близько третини), гранти від міжнародних партнерів та кредити на пільгових умовах.

750 млрд євро — те, що пропонують. Але це різні джерела, третина — приватні інвестиції. Крім того, ми розраховуємо на гранти, на кредити на пільгових умовах. І все це розписано за роками. Для того, щоб ми вистояли та перемогли, ми пропонуємо розглянути цифру до кінця року у 60-65 млрд. Це етап стійкості. Інші гроші розписані за роками. Ми розуміємо, що ресурсів бюджету буде недостатньо, щоб провести відновлення, — розповів голова комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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