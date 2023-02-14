Звезда «Игры престолов» выставил лот на благотворительный аукцион Prozorro.Продажи — Finance.ua

Звезда «Игры престолов» выставил лот на благотворительный аукцион Prozorro.Продажи Вчера 18:00 — Личные финансы

Актер Джек Глисон, известный по роли короля Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов», выставил на благотворительный аукцион статуэтку в виде своего героя. Деньги от продажи будут направлены на приобретение тепловизора.

Об этом сообщает ГП «Прозорро.Продажи» в Facebook.

«Ирландский актер Джек Глисон, известный по роли короля Джоффри Баратеона в „Игре престолов“, выставил на благотворительный аукцион Прозорро.Продажи статуэтку короля Джоффри Баратеона», — говорится в сообщении.

Актер изъявил желание поддержать Украину в ее борьбе за независимость.

«Всем привет! Меня зовут Джек Глисон. Я хочу поддержать Украину в ее борьбе за независимость. Скоро я приеду к вам на несколько дней, а сейчас, поддерживая инициативу украинских коллег, я хочу выставить на аукцион статуэтку, изготовленную одним художником в Лос-Анджелесе. Победителю я лично подпишу и передам статуэтку в Киеве 16 февраля, или же мои друзья пришлют ее куда нужно», — сказал актер.

Фото: prozorro.sale

Собранные по результатам аукциона средства будут направлены на приобретение тепловизора для 5 отдельного штурмового полка.

Детали лота

Стартовая цена лота: 10 000 гривен.

Аукцион состоится 15 февраля в 12.15.

Фото: prozorro.sale

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