ZTE выпустила свое первое вертикально складывающееся устройство Libero Flip — Finance.ua

ZTE выпустила свое первое вертикально складывающееся устройство Libero Flip Сегодня 05:24 — Технологии&Авто

ZTE выпустила свое первое вертикально складывающееся устройство Libero Flip

ZTE в сотрудничестве с дочерней компанией SoftBank Y! mobile представила Libero Flip, первый вертикально складывающийся телефон бренда 5G.

Этот телефон стоит 63 000 иен (примерно $420). Поскольку предварительные заказы уже начаты, Libero Flip должен поступить на полки 29 февраля.

В основе Libero Flip лежит мобильная платформа Snapdragon 7 Gen 1. Это устройство поставляется с единой конфигурацией памяти: 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти.

Устройство имеет немаленький 6,9-дюймовый внутренний экран с разрешением 2790×1188, дополненный удобным 1,43-дюймовым круглым внешним экраном. Этот внешний дисплей поддерживает ряд функций, включая использование камеры для селфи, отслеживание шагов, обновление погоды и управление воспроизведением музыки.

Что касается изображений, Libero Flip оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельной линзой глубины резкости. На передней панели он предлагает 16-мегапиксельный шутер для селфи. Примечательно, что телефон может находиться под углом 60−110 градусов, что позволяет использовать камеру, поставив ее на стол, для неподвижных четких фотографий.

С точки зрения дизайна ZTE предлагает Libero Flip в трех цветах: золотом, белом и синем. Этот телефон имеет изящный корпус шириной 76 мм и тонкий профиль 7,3 мм в разложенном состоянии (15,5 мм в сложенном). Он весит 214 г и имеет класс защиты от пыли и воды IP42.

Что касается времени автономной работы, Libero Flip обладает мощной емкостью 4310 мАч и поддерживает быструю зарядку 33 Вт QC4+/PD3.0. Устройство можно полностью зарядить за 73 минуты. Для безопасной разблокировки устройство имеет боковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лица. Благодаря поддержке Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и функции NFC, совместимой с FeliCa, Libero Flip предлагает широкий набор возможностей подключения.

Важным в контексте ZTE Libero Flip является то, что в декабре прошлого года в базе данных IMEI появилась еще одна сложная раскладушка от дочернего бренда Nubia под названием Nubia Flip 5G с номером модели NX724J. Вчера получил сертификат 3C с поддержкой зарядки 33 Вт. Этот Nubia Flip 5G может являться ребрендинговой версией ZTE Libero Flip. Однако официальное сообщение о дате выпуска Nubia Flip 5G еще не было сделано.

Portaltele По материалам:

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