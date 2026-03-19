«Золотой купол» подорожал на 10 миллиардов Сегодня 07:06

Стоимость разработки перспективной системы противоракетной обороны США под названием Golden Dome («Золотой купол») выросла до 185 миллиардов долларов, что на 10 миллиардов долларов больше, чем планировалось ранее.

Об этом сообщил руководитель программы генерал Космических сил США Майкл Гетлейн, пишет Reuters

Golden Dome предусматривает расширение наземных оборонительных сооружений, таких как ракеты-перехватчики, сенсоры и системы командования и управления, а также добавление космических элементов, предназначенных для обнаружения, отслеживания и потенциального противодействия входящим угрозам с орбиты.

Сумма в 185 миллиардов долларов охватывает то, что Гетлейн назвал «объективной архитектурой» — системой полных возможностей, которая будет реализована в течение следующего десятилетия.

Руководитель программы отметил, что оружие направленной энергии и искусственный интеллект следующего поколения являются наиболее перспективными технологиями снижения стоимости перехвата.

«Золотой купол» США и его цена

«Золотой купол» — инициатива американского президента Дональда Трампа, стартовавшая в начале 2025 года. За несколько месяцев в рамках контрактов с агентством противоракетной обороны США к этой программе присоединилось более 250 компаний.

Ранее отмечалось, что общая оценка вероятной стоимости «Золотого купола» достигает более $175 млрд — и это по оптимистичным прогнозам от президента Дональда Трампа. В то же время, бюджетное управление Конгресса оценило его в $542 млрд.

УНІАН

