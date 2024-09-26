Знаменитую американскую модель автомобиля вернули на рынок после трех лет отсутствия (фото) — Finance.ua
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Знаменитую американскую модель автомобиля вернули на рынок после трех лет отсутствия (фото)

Технологии&Авто
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Знаменитую американскую модель автомобиля вернули на рынок после трех лет отсутствия (фото)
Знаменитую американскую модель автомобиля вернули на рынок после трех лет отсутствия (фото)
Chrysler Voyager возвращается после трех лет отсутствия на рынке. Минивэн поступает в продажу в США по цене от 39 995 долларов. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.
Примечательно, что речь идет не о новом Chrysler Voyager следующего поколения — на рынок вернули авто, которое перестали продавать в 2021 году. По-прежнему это упрощенная версия Chrysler Pacifica.
Новый Chrysler Voyager 2025 не изменился снаружи и внутри. От Chrysler Pacifica он отличается дизайном передней части с более узкой решеткой радиатора. Салон рассчитан на семь человек.
Знаменитую американскую модель автомобиля вернули на рынок после трех лет отсутствия (фото)
А вот комплектация Chrysler Voyager расширена — 17-дюймовые диски, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, датчики света и дождя, набор систем безопасности, подогрев кресел и руля, электроприводы сидений, сдвижных боковых дверей и багажника.
Новый Chrysler Voyager сохранил 3,6-литровый V6 Pentastar мощностью 287 сил. В паре с ним работает 9-ступенчатый автомат. В отличие от Chrysler Pacifica, модели не доступны полный привод и гибридная установка.
Знаменитую американскую модель автомобиля вернули на рынок после трех лет отсутствия (фото)
Как ни странно, но невзрачный семейный Chrysler Voyager является одной из самых известных моделей американской марки. Дело в том, что это один из первых минивэнов в мире — он был разработан еще в 1984 году. Нынешнее поколение модели — 6-е по счету.
По материалам:
Фокус
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