Знаменитую американскую модель автомобиля вернули на рынок после трех лет отсутствия (фото) — Finance.ua

Знаменитую американскую модель автомобиля вернули на рынок после трех лет отсутствия (фото) Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

Знаменитую американскую модель автомобиля вернули на рынок после трех лет отсутствия (фото)

Chrysler Voyager возвращается после трех лет отсутствия на рынке. Минивэн поступает в продажу в США по цене от 39 995 долларов. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Примечательно, что речь идет не о новом Chrysler Voyager следующего поколения — на рынок вернули авто, которое перестали продавать в 2021 году. По-прежнему это упрощенная версия Chrysler Pacifica.

Новый Chrysler Voyager 2025 не изменился снаружи и внутри. От Chrysler Pacifica он отличается дизайном передней части с более узкой решеткой радиатора. Салон рассчитан на семь человек.

А вот комплектация Chrysler Voyager расширена — 17-дюймовые диски, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, датчики света и дождя, набор систем безопасности, подогрев кресел и руля, электроприводы сидений, сдвижных боковых дверей и багажника.

Новый Chrysler Voyager сохранил 3,6-литровый V6 Pentastar мощностью 287 сил. В паре с ним работает 9-ступенчатый автомат. В отличие от Chrysler Pacifica, модели не доступны полный привод и гибридная установка.

Как ни странно, но невзрачный семейный Chrysler Voyager является одной из самых известных моделей американской марки. Дело в том, что это один из первых минивэнов в мире — он был разработан еще в 1984 году. Нынешнее поколение модели — 6-е по счету.

Фокус По материалам:

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