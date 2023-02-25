Значение IT для страны растет: основные цифры — исследование IT Ukraine (инфографика) — Finance.ua
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Значение IT для страны растет: основные цифры — исследование IT Ukraine (инфографика)

Казна и Политика
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IT Ukraine Association совместно с независимыми агентствами-партнерами LOOQME и MZ Hub провела ежегодное репутационное исследование IT-отрасли.
Цель исследования — получить комплексное видение репутации IT специалистов и индустрии за 2022 год и увидеть динамику ее сдвигов. В исследовании приняли участие 1577 IT специалистов и 457 человек из их близкого окружения.

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Главные тренды

IT-специалисты видят реальную значимость отрасли экономики и безопасности Украины, о чем сообщили 92% опрошенных. IT-специалисты считают именно IT-индустрию ключевой для обеспечения притока инвестиций в страну и наполнения бюджета, основой дальнейшего развития экономики после победы.
Значение IT для страны растет: основные цифры — исследование IT Ukraine (инфографика)
Респонденты признали, что IT-индустрия:
  • обеспечивает приток инвестиций/валюты в страну;
  • работает вне зависимости от обстоятельств и наполняет бюджет страны;
  • поддерживает ВСУ;
  • стимулирует развитие новых технологий;
  • развивает экономику страны в целом;
Значение IT для страны растет: основные цифры — исследование IT Ukraine (инфографика)
Недопустимость сотрудничества с агрессором. IT-специалисты и их окружение считают наиболее неприемлемым сотрудничество с россией, беларусью или компаниями из этих стран, о чем сообщили 90% IT-специалистов и 68% из числа их окружения.
Значение IT для страны растет: основные цифры — исследование IT Ukraine (инфографика)
Выполнение обязательств перед сотрудниками, клиентами и государством. IT-индустрия показывает рекордно высокую потребность в прозрачности и открытости ведения бизнеса и критически высокую не толерантность к уклонению от уплаты налогов в бюджет.
Значение IT для страны растет: основные цифры — исследование IT Ukraine (инфографика)

Налоги

За 2022 год IT-отрасль уплатила рекордные 32,2 млрд грн налогов и сборов в сводный бюджет Украины, показав рост 16%.
Интеллектуальную миграцию и отток рабочей силы третий год подряд считают одним из главных вызовов для индустрии, с чем согласились 64% респондентов среди IT-специалистов и 59% среди их окружения.
Блэкауты и существенные перебои со связью, которые могли повлиять на сохранение качества и сроков работы, стали наибольшим вызовом для IT-специалистов в прошлом году. Тем не менее, IT-компании адаптировались, продолжают работать и выполняют обязательства перед клиентами и партнерами.
Релокация стала очередным вызовом индустрии в 2022 году. Некоторые IT-компании были вынуждены организовать переезд сотрудников в безопасные регионы или за границу.
Значение IT для страны растет: основные цифры — исследование IT Ukraine (инфографика)
Большинство IT-специалистов не меняли место своего проживания, а 63% временно переехавших за границу, планируют возвращаться в Украину.
Значение IT для страны растет: основные цифры — исследование IT Ukraine (инфографика)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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