«Жить навстречу»: ПУМБ совместно с партнерами создал линейку адаптивной одежды для раненых военных — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ «Жить навстречу»: ПУМБ совместно с партнерами создал линейку адаптивной одежды для раненых военных Сегодня 12:10

«Жить навстречу»: ПУМБ совместно с партнерами создал линейку адаптивной одежды для раненых военных

Война продолжается, и тех, кто получил ранения и нуждается в поддержке при выздоровлении, становится все больше. По инициативе ПУМБ проект «Мы одной крови» запустил новую линейку одежды «Жить навстречу», которая предоставляет каждому украинцу возможность поддержать защитников и защитниц в реабилитации.

Многим раненым военным необходима адаптивная одежда — с липучками и кнопками, дополнительными разрезами и сшитая по специальным лекалам, чтобы раненые могли одеваться без труда.

Командир саперного отделения Юрий Гудыменко, который получил тяжелое ранение на фронте, поделился собственным опытом, чтобы сделать одежду для раненых максимально удобной и функциональной.

«Когда ты ранен, с тебя срезают одежду ножницами Эсмарха, ты остаешься голым на операционном столе. А когда возвращаешься с операционного стола в палату, то, по всей вероятности, обычная одежда тебе уже не подходит. А тебе хочется надеть что-то… Хочется быть одетым нормально, потому что одежда — это защищенность. Одежда — это тепло, которого сейчас не хватает в госпиталях. Одежда — это чувствовать себя не пациентом, не больным, не калекой, а человеком», — отмечает Юрий Гудыменко.

Также к запуску линейки «Жить навстречу» присоединились и другие военные, которым из собственного опыта известно о вызовах лечения после тяжелых травм: это потерявший ногу на войне защитник Мариуполя из проекта «Сердце Азовстали» Владислав Жаворонок и ветеран Владислав Ещенко потерявший зрение после ранения. Присоединилась к проекту и серебряный призер Паралимпийских игр в Токио 2020 по фехтованию на колясках Наталья Морквич. Все они поддержали запуск коллекции адаптивной одежды, чтобы вдохновить тех, кто прямо сейчас борется с последствиями ранения.

Координацию доставки адаптивной одежды в больницы и эвакуационные поезда взяла на себя руководительница проекта по эвакуации раненых благотворительного фонда «Коло» Ирина Солошенко. БФ «Коло» фактически с начала медицинской эвакуации присоединился к «Укрзалізниці» в переоборудовании вагонов для раненых и принимал непосредственное участие в создании первого в мире вагона-реанимации.

У коллекции «Жить навстречу» две линейки изделий: для раненых военных — адаптивная одежда с мотивирующими принтами; для каждого украинца — худи, рубашки, футболки с лаконичной вышивкой и строчками из стихотворений поэта Сергея Жадана. Украинская художница и тату мастерица Мария Федоровна превратила их в графические композиции.

Линейка одежды «Жить навстречу» — это начало движения в направлении создания равных возможностей для всех. Ведь полноценная инклюзия возможна только тогда, когда в нее двигаются все вместе: государство, бизнес, общество, гражданские, военные и ветераны войны.

За каждый заказ из новой коллекции одна адаптивная вещь будет доставлена раненым на войне защитникам через благотворительный фонд «Коло», их кураторов-волонтеров в эвакуационные поезда и госпитали. Также на сайте проекта «Мы одной крови» все желающие могут оплатить одну или несколько единиц одежды для раненых. Каждая вещь прошла тестирование в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь».

Присоединяйтесь к инициативе, чтобы раненые военные почувствовали, что украинцы поддерживают их на этапе обновления. Выбирайте вещь для себя — а мы передадим адаптивный комплект в госпиталь или эвакуационный поезд. Со своей стороны ПУМБ и бренд «Несокрушимым Pohuy» уже доставили первые 300 комплектов теплой одежды раненым защитникам и защитницам.

Коллекция «Жить навстречу» доступна для заказа на lifesavingmerch.com.ua , в Instagram @lifesavingmerch

ПУМБ По материалам:

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