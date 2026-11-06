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«Жить на проценты» готовит большую дискуссию об анализе инвестиционных активов: детали

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«Жить на проценты» готовит большую дискуссию об анализе инвестиционных активов: детали
«Жить на проценты» готовит большую дискуссию об анализе инвестиционных активов: детали
Эффективно распределить средства между инвестиционными активами поможет системное мышление в финансах. Как перестать доверять интуиции и начать анализировать инвестиционные инструменты, вы сможете узнать, придя на конференцию «Жить на проценты» уже 14 ноября.
Организаторы инвента — финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Конференция «Жить на проценты» для тех, кто хочет разобраться, как самостоятельно управлять капиталом и получать гарантированный пассивный доход.
Ивент соберет более 25 спикеров — экспертов инвестиционного рынка. Они подготовят соло-выступления и присоединятся к дискуссиям.
Темой одной из дискуссий станет «Системное мышление в финансах: как перестать угадывать и анализировать». Спикеры поговорят об инвестициях в землю, акциях, недвижимости и других активах, которые могут не только сохранить, но и приумножить капитал инвестора.
К разговору присоединятся эксперт по земельным инвестициям, автор проекта Грунтовно — Земельный Инвестиционный Фонд Сергей Крамаренко; президент Инвестиционной Группы Универ Тарас Козак; коммерческий директор «Твоє Коло», профессиональный инвестор в недвижимость, эксперт Audit of Sales Егор Лесничий.
Модерировать дискуссию будет Дмитрий Карпиловский, профессиональный full-time инвестор и основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине «УкрИнвестКлуб».
Такой подбор участников означает одно — разговор будет непростым, но содержательным и полезным для инвесторов. Спикеры объяснят, как разбираться в происходящем на рынке, как анализировать рынок в условиях информационного хаоса, как читать экономические отчеты, чтобы действительно понимать рынки, как оценить справедливую стоимость акций и многое другое. В фокусе будут темы инвестиций в землю, недвижимость и акции.
С полной программой конференции «Жить на проценты» и списком спикеров можно ознакомиться по ссылке.
Приходите на «Жить на проценты», офлайн или онлайн, и вместе с ключевыми экспертами рынка выясните, с чего начать инвестировать уже сегодня, чтобы получать гарантированный доход завтра. До встречи 14 ноября.
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По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
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