«Жить на проценты» готовит большую дискуссию об анализе инвестиционных активов: детали

Эффективно распределить средства между инвестиционными активами поможет системное мышление в финансах. Как перестать доверять интуиции и начать анализировать инвестиционные инструменты, вы сможете узнать, придя на конференцию «Жить на проценты» уже 14 ноября.

Организаторы инвента — финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Конференция «Жить на проценты» для тех, кто хочет разобраться, как самостоятельно управлять капиталом и получать гарантированный пассивный доход.

Ивент соберет более 25 спикеров — экспертов инвестиционного рынка. Они подготовят соло-выступления и присоединятся к дискуссиям.

Темой одной из дискуссий станет «Системное мышление в финансах: как перестать угадывать и анализировать». Спикеры поговорят об инвестициях в землю, акциях, недвижимости и других активах, которые могут не только сохранить, но и приумножить капитал инвестора.

К разговору присоединятся эксперт по земельным инвестициям, автор проекта Грунтовно — Земельный Инвестиционный Фонд Сергей Крамаренко; президент Инвестиционной Группы Универ Тарас Козак; коммерческий директор «Твоє Коло», профессиональный инвестор в недвижимость, эксперт Audit of Sales Егор Лесничий.

Модерировать дискуссию будет Дмитрий Карпиловский, профессиональный full-time инвестор и основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине «УкрИнвестКлуб».

Такой подбор участников означает одно — разговор будет непростым, но содержательным и полезным для инвесторов. Спикеры объяснят, как разбираться в происходящем на рынке, как анализировать рынок в условиях информационного хаоса, как читать экономические отчеты, чтобы действительно понимать рынки, как оценить справедливую стоимость акций и многое другое. В фокусе будут темы инвестиций в землю, недвижимость и акции.

С полной программой конференции «Жить на проценты» и списком спикеров можно ознакомиться по ссылке.