Живописный город в Италии заплатит 30 тысяч евро тем, кто туда переедет (фото) — Finance.ua
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Живописный город в Италии заплатит 30 тысяч евро тем, кто туда переедет (фото)

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Власти живописного городка Презиче в регионе Апулия (Италия) заплатят до 30 тысяч евро тем, кто решится приобрести там пустое жилье для постоянного проживания.
Живописный город в Италии заплатит 30 тысяч евро тем, кто туда переедет (фото)
Как пишет CNN, эти деньги нужно будет потратить именно на покупку пустого жилья: дома, выставленные на продажу в рамках этого предложения, стоят от 25 тысяч евро.
Как и другие дешевые объекты недвижимости, выставленные на продажу по всей Италии, они давно заброшены своими первоначальными владельцами, поэтому также потребуется вложиться в ремонт.
Власти Презиче надеются, что такое денежное поощрение вдохнет новую жизнь в их опустевший город, где с каждым годом новорожденных становится все меньше.
«В историческом центре есть много свободных домов, построенных до 1991 года, которые мы хотели бы снова увидеть живыми с новыми жителями. Жаль видеть, как наши старые районы, полные истории, прекрасной архитектуры и искусства, медленно пустеют», — пояснил член местного совета Альфредо Палезе.
Детали соглашения сейчас дорабатываются, но власти готовы запустить программу уже в ближайшие недели.
«Мы будем предлагать до 30 тысяч евро людям, желающим переехать сюда и купить одно из этих заброшенных жилищ. Общее финансирование будет разделено на две части: часть уйдет на покупку старого дома, а часть — на его ремонт, если это необходимо», — объяснили в мэрии.
Как дополнительный бонус, новые жители Презичче получат невероятное расположение в окружении природы района Саленто, на пятке итальянской туфельки, недалеко от чистых пляжей и бирюзовых вод Санта-Мария-ди-Леука.
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По материалам:
УНІАН
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