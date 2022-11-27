Живописный город в Италии заплатит 30 тысяч евро тем, кто туда переедет (фото) — Finance.ua

Живописный город в Италии заплатит 30 тысяч евро тем, кто туда переедет (фото)
Власти живописного городка Презиче в регионе Апулия (Италия) заплатят до 30 тысяч евро тем, кто решится приобрести там пустое жилье для постоянного проживания.
Как пишет CNN, эти деньги нужно будет потратить именно на покупку пустого жилья: дома, выставленные на продажу в рамках этого предложения, стоят от 25 тысяч евро.
Как и другие дешевые объекты недвижимости, выставленные на продажу по всей Италии, они давно заброшены своими первоначальными владельцами, поэтому также потребуется вложиться в ремонт.
Власти Презиче надеются, что такое денежное поощрение вдохнет новую жизнь в их опустевший город, где с каждым годом новорожденных становится все меньше.
«В историческом центре есть много свободных домов, построенных до 1991 года, которые мы хотели бы снова увидеть живыми с новыми жителями. Жаль видеть, как наши старые районы, полные истории, прекрасной архитектуры и искусства, медленно пустеют», — пояснил член местного совета Альфредо Палезе.
Детали соглашения сейчас дорабатываются, но власти готовы запустить программу уже в ближайшие недели.
«Мы будем предлагать до 30 тысяч евро людям, желающим переехать сюда и купить одно из этих заброшенных жилищ. Общее финансирование будет разделено на две части: часть уйдет на покупку старого дома, а часть — на его ремонт, если это необходимо», — объяснили в мэрии.
Как дополнительный бонус, новые жители Презичче получат невероятное расположение в окружении природы района Саленто, на пятке итальянской туфельки, недалеко от чистых пляжей и бирюзовых вод Санта-Мария-ди-Леука.
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