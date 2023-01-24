Жителям россии ограничат выезд за границу с помощью «резервирования даты и времени» проезда — Finance.ua

Жителям россии ограничат выезд за границу с помощью «резервирования даты и времени» проезда Сегодня 10:15

Планируемые поправки к законодательству рф обяжут всех, кто оказался на этой территории, бронировать место на границе для выезда автомобилем. Аналог «выездных виз» начнет действовать с 1 марта.

Об этом сообщает ТАСС

Документ подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев.

«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам россии, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим участкам автомобильных дорог с целью пересечения государственной границы рф осуществляется в зарезервированную дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством рф», — отмечено в документе.

Этот порядок будет включать в себя перечень документов, необходимых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди.

Планируется, что ограничения начнут действовать с 1 марта 2023 года.

После вторжения россии в Украину в феврале прошлого года многие российские граждане и жители сбежали из страны, и их количество значительно выросло после того, как в сентябре путин объявил мобилизацию.

Хотя точных цифр нет, количество выехавших жителей россии может исчисляться сотнями тысяч, согласно сообщениям СМИ и данным, опубликованным соседними странами. Только в Грузии осело 130 тысяч дезертиров.

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