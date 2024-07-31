Жители прифронтовых общин смогут бесплатно заготавливать дрова для домашних нужд — Шмыгаль — Finance.ua
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Жители прифронтовых общин смогут бесплатно заготавливать дрова для домашних нужд — Шмыгаль

Личные финансы
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Жители прифронтовых общин смогут бесплатно заготавливать дрова для домашних нужд без ущерба для лесов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Во время выездных заседаний правительства взяли на контроль решение проблемы заготовки древесины. Сегодня отдельным постановлением открываем для этого более широкие возможности. Жители прифронтовых общин смогут бесплатно заготавливать дрова для домашних нужд без ущерба для наших лесов», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
В сообщении Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий отмечается, что жители территорий, где продолжаются боевые действия, смогут бесплатно заготавливать топливную древесину для бытовых нужд, в частности, речь идет о порубочных остатках, которые остаются после вырубки.
Заготовку можно будет производить при условии, что пребывание на соответствующих лесных участках будет безопасным.
«Информирование населения о возможности самостоятельной лесозаготовки будут проводить местные военные администрации (органы местного самоуправления). Эта норма будет действовать во время действия правового режима военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения или отмены», — добавили в ведомстве.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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