Жители Чехии ездят в Германию за покупками — Finance.ua
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Жители Чехии ездят в Германию за покупками

Мир
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Жители Чехии ездят в Германию за покупками
Жители Чехии ездят в Германию за покупками
Чехам из приграничных районов все еще имеет смысл ездить за покупками в Германию, пишут местные СМИ.
Клиенты из Чехии покупают не только «Нутеллу», о цене которой в прошлом году рассказал в видеоролике премьер-министр Петр Фиала, а также сыр и фрукты.
«Мы приезжаем сюда регулярно и покупаем практически все. Я покупаю молоко, взбитые сливки, качественный сыр, а также фрукты и туалетные принадлежности. Когда бывают распродажи, ящик пива можно купить за 17 евро. В аптеках точно можно сэкономить», — сказала Яна Пестова из Прахатиц, приехавшая за покупками вместе с семьей.
Приехавший из Страконице Павел Мусил отметил, что не все можно купить дешевле.
«Нужно знать, что покупать, и это тоже зависит от вкуса и качества. К примеру, мясо обычно стоит дороже», — отметил он.
Быстрое сравнение цен подтвердило его слова. Журналисты не могли обойти вниманием «Нутеллу», за которую в вышеупомянутом супермаркете покупатели заплатят 121 чешскую крону за 750 граммов, а в чешском Lidl — 139,90 чешских крон за 600 граммов. Разница составляет 72 кроны за килограмм в пользу немецкой покупки. Аналогично бананы в Германии были дешевле, например, 0,99 евро, то есть менее 25 крон, в то время как в чешском магазине килограмм стоил 29,90 крон.
«Сейчас я привожу в Чехию некоторые отдельные аптечные товары, например стиральные порошки, но в остальном мои покупки схожи по цене. Главное отличие в том, что моя зарплата здесь в три раза выше», — говорит Элишка Финтова из Ческе-Будейовице, которая живет и работает в Мюнхене медсестрой.
По материалам:
uamedia
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