Жилые массивы Киева обеспечили мощными генераторами (фото) — Finance.ua

Жилые массивы Киева обеспечили мощными генераторами (фото) Сегодня 09:33 — Энергетика

Столичный водоканал получил от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) мощные генераторы. Об этом сообщают «Комментарии» со ссылкой на информацию ЧАО «Киевводоканал».

В предприятии отметили, что ЮНИСЕФ и Ассоциация «Укрводоканалэкология» передали столичному водоканалу генераторы для обеспечения объектов инфраструктуры в Киеве автономными источниками питания. В «Киевводоканале» сообщили, что полученные от международных партнеров генераторы уже распределили на водопроводные насосные станции в больших жилых массивах столицы.

Это оборудование поможет обеспечить работу объектов водоснабжения при возможном блэкауте и перебоях с электроэнергией. Однако, где именно установят эти полученные от ЮНИСЕФ генераторы, в предприятии не сообщили.

В Ирпене обеспечили бесперебойную работу центральной канализационно-насосной станции с помощью мощного дизель-генератора. Оборудование коммунальному предприятию «Ирпенводоканал» передало Посольство Украины в Австрии при финансовой поддержке австрийской компании Attensam. КНС, где установили генератор, перекачивает в Киев стоки из Ирпеня, Гостомеля, Бучи и Ворзеля.

Напомним, Киев получил девять мощных генераторов от города-побратима Оденсе в Дании. Один из генераторов будет установлен в Киевском гериатрическом пансионате. Остальные восемь генераторов установят в столичных котельных для обеспечения домов жителей Киева теплом во время отключений электроэнергии. Кроме того, Канада выделит 115 миллионов долларов для экстренного восстановления поврежденных обстрелами российских оккупантов энергетических сетей Киева.

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