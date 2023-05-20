Жилье посуточно: изменился ли рынок — Finance.ua

Жилье посуточно: изменился ли рынок Сегодня 14:31 — Недвижимость

Жилье посуточно: изменился ли рынок

С началом полномасштабного вторжения рынок посуточной аренды просел. Если квартиры для долгосрочной аренды владельцы изначально предоставляли за оплату коммунальных услуг, то недвижимость с посуточной арендой долго пустовала.

Об этом пишут эксперты OLX.

Волны внутренней миграции, когда переселенцы с территорий, охваченных войной или оккупацией, через Киев и другие крупные города выезжали за границу или на запад Украины, немного оживили рынок посуточной аренды. Однако спрос на роскошные квартиры с высоким ценником так и не стабилизировался.

Цены на посуточную аренду квартиры

Аренда самой дешевой однокомнатной квартиры в Киеве обойдется в 300 грн, однако выбрать можно и среди наиболее распространенных вариантов за 500 грн/сутки. Жилье премиум-класса обойдется в среднем в 1400—1800 грн/сутки.

И если раньше в подобных объявлениях преимуществом была близость к центру или ванная, то сейчас это бесперебойное электропитание, наличие автономного отопления, низкие этажи и удаленность от объектов критической инфраструктуры. Некоторые владельцы указывают, есть ли в доме подземная парковка или бомбоубежище, станция метро, которая работает как укрытие.

Рынок посуточной аренды однокомнатных квартир в Одессе стартует с 299 грн. Самые дорогие варианты помещений у моря стоят около 1500 грн/сутки.

Во Львове низкие цены на однокомнатные квартиры для посуточной аренды стартуют от 300−350 грн/сутки. Зато цена на аренду квартир в дорогой категории начинается с 2500—3900 грн/сутки.

В Днепре, крупнейшем городе до прифронтовой линии, аренда на посуточный съем начинается со 180 грн/сутки. Самые дорогие варианты можно подобрать за 1400−1500 грн/сутки.

Как и год назад, традиционно самой дешевой будет остановка в хостелах, где можно снять койко-место по цене от 35 до 120 грн в Киеве. Впрочем, прежде чем бронировать хостел, стоит убедиться, работает ли он сейчас.

Как снять жилье посуточно с наименьшими рисками

К советам, как снять посуточно жилье с наименьшими рисками, следует отнести открытость арендодателя и желание идти на контакт. Должно насторожить, если арендодатель отказывается показывать личные документы или документы на квартиру по требованию.

Если предлагаемая квартира отличается от фотографий заявленной в объявлении, это также может свидетельствовать о нечестных намерениях арендодателя.

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Активность объявлений в рубрике OLX Недвижимость указывает на то, что рынок посуточной аренды квартир понемногу возвращается к своим довоенным показателям. Есть оптимистичные прогнозы, что он расцветет с окончанием войны, которое многие связывают с возобновлением авиасообщения, когда цивилизованный мир захочет заново открыть для себя Украину.

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