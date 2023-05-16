Какие области почти полностью возобновили строительство ЖК, и разница в спросе между вторичкой и первичкой: исследование ЛУН — Finance.ua

Какие области почти полностью возобновили строительство ЖК, и разница в спросе между вторичкой и первичкой: исследование ЛУН Сегодня 11:01 — Недвижимость

Практически все девелоперы в западных регионах Украины возобновили строительство и открыли продажи квартир.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Сколько Ж К уже открыли продажи

По состоянию на май 2023 по сравнению с довоенным уровнем более 90% ЖК в западных регионах Украины открыли продажи квартир в новостройках.

В Киеве продажи открыли 79% ЖК. В Херсонской области продажи еще не открывались. А вот 36% Запорожских Ж К уже возобновили свои продажи, несмотря на непосредственную близость к зоне активных боевых действий, Харьковских — 26%, Днепропетровских — 71%.

Инфографика: ЛУН

Следует отметить, что речь идет о тех ЖК, которые продавали квартиры и до 24 февраля 2022 года, в которых уже были сделки по продаже или те, которые указали на своих ресурсах, что открыли их.

Области, в которых ЖК уже открыли свои продажи (среди продававших и до войны):

Закарпатская область — 98%. Ивано-Франковская область — 97%. Тернопольская область — 96%. Ровенская область — 96%. Черновицкая область — 92%.

Кроме того, 162 новых ЖК открыли свои продажи уже после начала полномасштабной войны. Из них 45 — во Львовской области, 21 — в Киевской, 20 — в Тернопольской, 17 — в Ивано-Франковской и 14 — в Закарпатской.

Сколько Ж К возобновили строительство

Что касается возобновления строительства, статистика несколько меньше, но также лидируют западные регионы. 54% Киевских Ж К возобновили строительство на май 2023 года, Херсонские пока не возобновили, 32% Запорожских, 17% Харьковских и 71% Днепропетровских Ж К возобновили строительство.

Инфографика: ЛУН

Области, возобновившие строительство:

Волынская область — 96%. Закарпатская область — 96%. Ивано-Франковская область — 94%. Тернопольская область — 92%. Львовская область — 91%.

Как уменьшились продажи

По данным ЛУН, продажи на первичном рынке уменьшились в 8−12 раз в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Согласно данным Министерства юстиции Украины, продажи на вторичном рынке за год войны снизились в 3 раза. В 2022 году на вторичном рынке было продано около 100 000 квартир, в то время как в 2021 — 320 000.

Инфографика: ЛУН

Инфографика: ЛУН

«В феврале Президент подписал закон о возмещении разрушенного жилья. Ожидаем, что скоро украинцы смогут получать первые средства на покупку квартир. Разрушены или повреждены 150 тысяч многоквартирных и частных домов в общей сложности на $53.6 млрд», — добавили в компании.

Справка Finance.ua:

правительство 12 мая сократило максимальный размер компенсации из государственного бюджета за один поврежденный войной объект недвижимого имущества с 500 тыс. грн до 200 тыс. грн;

украинский маркетплейс Dim. Ria представил обновленный отчет собственного аналитического центра за апрель 2023 года. В исследовании проанализировал состояние рынка новостроек, цены на жилье в Украине и в столице.

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