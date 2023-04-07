«Железная стабильность страны» — Укрзализныця получила премию FinAwards Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

В Киеве состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards . Основатели премии — сайты Finance.ua и Минфин.

Это уже второй год подряд, когда конкурс проводится в условиях военного положения. Поэтому организаторы решили ввести внеконкурсные номинации, одна из которых — «Железная стабильность страны». Награду получила Укрзализныця.

Надлежащее функционирование железной дороги является критическим для государства и его граждан как с оборонной, так и экономической точки зрения. В условиях, когда авиационное пространство над Украиной закрыто последние 13 месяцев, часть портов заблокирована российскими оккупантами, только железная дорога вместе с автомобильными перевозками продолжает с начала полномасштабной войны транспортировать товары и людей, а от западных партнеров доставлять еще и оружие, топливо, гуманитарную помощь и много всего остального.

«Имею честь представлять нашу семью железнодорожников, ежедневно проявляющих свою самоотверженность и героизм. Ни на мгновение не остановилась железная дорога. Это не только пассажиры или грузы, это еще гуманитарная помощь, эвакуация, мы помогли релоцировать производства. Железная дорога остается путём жизни и опорой нашего государства. Мы стоим на железном фронте. Это для меня честь», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Евгений Лященко с наградой

О премии FinAwards

Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

FinAwards для участников конкурса — это вариант общественного признания, отличная возможность получить экспертную независимую оценку своей работы, зарядиться энергией для новых достижений и привлечь внимание потенциальных клиентов к своим услугам и сервисам.

Уже второй год организаторы проводят церемонию награждения в военных условиях. Именно поэтому были введены внеконкурсные категории, чтобы отметить работу тех, кто сделал все для удержания и стабилизации отечественной экономики.

Также организаторы решили изменить цвет награды — с привычного золота на цвет стали, который символизирует нашу стойкость и несокрушимость.

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