ZF показала новую концепцию руля — Finance.ua

ZF показала новую концепцию руля Сегодня 03:49 — Технологии&Авто

ZF показала новую концепцию руля

В последние годы автомобильная индустрия видела множество инноваций, однако руль за последние 20 лет оставался неизменным — подушка безопасности в центре, кнопки круиз-контроля и информационно-развлекательной системы с обеих сторон. Впрочем, немецкая компания ZF Lifetec решила изменить эту ситуацию, создав новую концепцию руля, где больше пространства для элементов управления и улучшенная эргономика.

В будущем водительская подушка безопасности переместится из центра руля в его верхнюю часть, откуда она будет выстреливать между ободом и ступицей, чтобы «поймать» водителя в случае аварии. Такая компоновка позволяет создать новый дизайн руля, где поперечная спица может превратиться в пользовательский интерфейс, подобный смартфону, и будет находиться в поле зрения водителя.

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«С помощью этой новой концепции мы обеспечиваем свободу дизайна руля без ущерба безопасности», — говорит Харальд Лутц, руководитель отдела разработок ZF Lifetec.

В настоящее время ведутся первые переговоры с автопроизводителями о серийном производстве новинки, которая должна быть готова к 2028 году.

ZF уже несколько десятилетий занимается пассивной безопасностью в автомобилях, производя ремни и подушки безопасности по всему миру, занимая более 20% мирового рынка и имея штат 36 000 сотрудников.

Автосвіт По материалам:

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