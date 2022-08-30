Земельные аферы Медведчука: суд арестовал 3 участка Марченко — Finance.ua

Земельные аферы Медведчука: суд арестовал 3 участка Марченко
Во Львовской области суд наложил арест на 3 земельных участка общей стоимостью более 2 миллионов гривен, которые незаконно оказались в собственности Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука, продолжается процедура их передачи в управление государства.
Об этом сообщают СБУ, полиция Львовщины, прокуратура Львовской области.
«По предварительной информации, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом не было сделано никаких изменений в „Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности“», — сообщили в СБУ.
Впоследствии предприниматели, с целью завладения активами «на законных основаниях», внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный надел на 3 отдельных участка и оформили их как собственность компании.
На захваченной таким образом земле, расположенной в туристически привлекательном Стрыйском регионе, злоумышленники приступили к строительству объектов туристической инфраструктуры.
В ходе следственно-оперативных действий установлено, что конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Оксана Марченко, внесенная в санкционные списки СНБО.
Сколевский районный суд удовлетворил инициированный СБУ иск по аресту этих объектов недвижимого имущества.
Продолжается процедура передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
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