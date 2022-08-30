Земельные аферы Медведчука: суд арестовал 3 участка Марченко — Finance.ua

Земельные аферы Медведчука: суд арестовал 3 участка Марченко Сегодня 09:45 — Криминал

Земельные аферы Медведчука: суд арестовал 3 участка Марченко

Во Львовской области суд наложил арест на 3 земельных участка общей стоимостью более 2 миллионов гривен, которые незаконно оказались в собственности Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука, продолжается процедура их передачи в управление государства.

«По предварительной информации, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом не было сделано никаких изменений в „Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности“», — сообщили в СБУ.

Впоследствии предприниматели, с целью завладения активами «на законных основаниях», внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный надел на 3 отдельных участка и оформили их как собственность компании.

На захваченной таким образом земле, расположенной в туристически привлекательном Стрыйском регионе, злоумышленники приступили к строительству объектов туристической инфраструктуры.

В ходе следственно-оперативных действий установлено, что конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Оксана Марченко, внесенная в санкционные списки СНБО.

Сколевский районный суд удовлетворил инициированный СБУ иск по аресту этих объектов недвижимого имущества.

Продолжается процедура передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.