Зеленский заявил о подготовке дополнительных решений для сохранения связи в Украине — Finance.ua

Зеленский заявил о подготовке дополнительных решений для сохранения связи в Украине Сегодня 10:35

Президент Владимир Зеленский 24 ноября провел заседание Ставки, в ходе которого были подробно проанализированы вопросы энергетики и связи.

Об этом сообщается в видеообращении главы государства.

Подняли тему защиты энергосистемы от новых российских ударов, восстановительные работы, а также поставки техники и привлечение специалистов.

«Отдельное внимание — системе связи. Что бы ни планировали террористы, мы должны сберечь связь», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла, но и пытается изолировать нас и сделать так, «чтобы мы не чувствовали друг друга».

«Поэтому это фундаментальный вопрос. И по этому вопросу будут еще дополнительные решения. Готовим их», — добавил глава государства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.