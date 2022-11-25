Зеленский заявил о подготовке дополнительных решений для сохранения связи в Украине — Finance.ua

Зеленский заявил о подготовке дополнительных решений для сохранения связи в Украине
Президент Владимир Зеленский 24 ноября провел заседание Ставки, в ходе которого были подробно проанализированы вопросы энергетики и связи.
Об этом сообщается в видеообращении главы государства.
Подняли тему защиты энергосистемы от новых российских ударов, восстановительные работы, а также поставки техники и привлечение специалистов.
«Отдельное внимание — системе связи. Что бы ни планировали террористы, мы должны сберечь связь», — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла, но и пытается изолировать нас и сделать так, «чтобы мы не чувствовали друг друга».
«Поэтому это фундаментальный вопрос. И по этому вопросу будут еще дополнительные решения. Готовим их», — добавил глава государства.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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