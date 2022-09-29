Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите лесов: что это значит — Finance.ua

Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите лесов: что это значит Сегодня 19:45

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по охране, защите, использованию и воспроизведению лесов Украины в особый период. Соответствующий документ вступает в силу сегодня, 29 сентября.

Об этом сообщается в указе президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 сентября 2022 года «Об охране, защите, использовании и воспроизводстве лесов Украины в особый период», — говорится в указе.

Что это значит

Решение СНБО заключалось в том, что правительство за полгода должно разработать ряд законопроектов, в частности, по пересмотру размера площадей насаждения леса и санитарных рубок леса в контексте применения оценки влияния на окружающую среду, а также проект закона по усилению админответственности за невыполнение законных распоряжений или предписаний.

Также после окончания военного положения Кабмин в полугодовой срок должен разработать и утвердить государственную целевую программу по повышению пожарной безопасности в сфере лесного хозяйства, включая лесохозяйственные предприятия сферы управления Минобороны.

Вместе с тем правительству поручили проработать вопросы по усовершенствованию системы налогообложения лесных земель путем формирования Единого лесного налога и устранения двойного налогообложения.

При этом местным органам исполнительной власти поручено с участием органов местного самоуправления в трехмесячный срок осуществить разработку и утверждение региональных программ, направленных на масштабное облесение регионов.

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