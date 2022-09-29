Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите лесов: что это значит — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите лесов: что это значит

84
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по охране, защите, использованию и воспроизведению лесов Украины в особый период. Соответствующий документ вступает в силу сегодня, 29 сентября.
Об этом сообщается в указе президента.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 сентября 2022 года «Об охране, защите, использовании и воспроизводстве лесов Украины в особый период», — говорится в указе.

Что это значит

Решение СНБО заключалось в том, что правительство за полгода должно разработать ряд законопроектов, в частности, по пересмотру размера площадей насаждения леса и санитарных рубок леса в контексте применения оценки влияния на окружающую среду, а также проект закона по усилению админответственности за невыполнение законных распоряжений или предписаний.
Также после окончания военного положения Кабмин в полугодовой срок должен разработать и утвердить государственную целевую программу по повышению пожарной безопасности в сфере лесного хозяйства, включая лесохозяйственные предприятия сферы управления Минобороны.
Вместе с тем правительству поручили проработать вопросы по усовершенствованию системы налогообложения лесных земель путем формирования Единого лесного налога и устранения двойного налогообложения.
При этом местным органам исполнительной власти поручено с участием органов местного самоуправления в трехмесячный срок осуществить разработку и утверждение региональных программ, направленных на масштабное облесение регионов.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.