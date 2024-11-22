Зеленский ввел санкции против 28 физлиц из рф, 3 юрлиц из США и Каймановых Островов — указ — Finance.ua
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Зеленский ввел санкции против 28 физлиц из рф, 3 юрлиц из США и Каймановых Островов — указ

Фондовый рынок
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Зеленский ввел санкции против 28 физлиц из рф, 3 юрлиц из США и Каймановых Островов — указ
Зеленский ввел санкции против 28 физлиц из рф, 3 юрлиц из США и Каймановых Островов — указ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против 28 физических лиц из рф, а также трех юридических лиц из США и Каймановых Островов.
Соответствующий указ № 778/2024 обнародован на сайте главы государства.
В приложении к документу отмечено, что санкции против физических лиц введены на десятилетний срок.
Кроме этого, на такой же период введены санкции против компаний Альфа Браво Эвиэйшн ЛЛС и Джи200 203 ЛЛС, страна регистраций — США, а также против Кескейд Холдинга, регистрация — Каймановы Острова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. В первый список вошли 34 человека. Среди них — бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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