Зеленский утвердил продление военного положения и мобилизации — Finance.ua

Зеленский утвердил продление военного положения и мобилизации
Президент Владимир Зеленский согласовал продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
Соответствующая информация появилась в карточках документов на сайте Верховной Рады.
Там отмечено, что президент подписал оба закона в четверг, 9 ноября.
Таким образом, военное положение будет действовать в Украине как минимум до 14 февраля 2023 года. Всеобщая мобилизация также будет продлена до середины февраля.
Это уже девятое продление с начала полномасштабного вторжения рф.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней в среду, 8 ноября.
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