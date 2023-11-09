Зеленский утвердил продление военного положения и мобилизации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский утвердил продление военного положения и мобилизации

41
Зеленский утвердил продление военного положения и мобилизации
Зеленский утвердил продление военного положения и мобилизации
Президент Владимир Зеленский согласовал продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
Соответствующая информация появилась в карточках документов на сайте Верховной Рады.
Там отмечено, что президент подписал оба закона в четверг, 9 ноября.
Таким образом, военное положение будет действовать в Украине как минимум до 14 февраля 2023 года. Всеобщая мобилизация также будет продлена до середины февраля.
Это уже девятое продление с начала полномасштабного вторжения рф.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней в среду, 8 ноября.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.