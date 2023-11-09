Зеленский утвердил продление военного положения и мобилизации — Finance.ua

Зеленский утвердил продление военного положения и мобилизации Сегодня 16:50

Зеленский утвердил продление военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский согласовал продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Соответствующая информация появилась в карточках документов на сайте Верховной Рады.

Там отмечено, что президент подписал оба закона в четверг, 9 ноября.

Таким образом, военное положение будет действовать в Украине как минимум до 14 февраля 2023 года. Всеобщая мобилизация также будет продлена до середины февраля.

Это уже девятое продление с начала полномасштабного вторжения рф.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней в среду, 8 ноября.

Слово і Діло По материалам:

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