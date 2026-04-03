Зеленский рассказал о финансовых законопроектах, за которые нужно срочно проголосовать

Казна и Политика
Президент Владимир Зеленский отметил необходимость принятия перечня законопроектов
Депутаты должны в течение месяца проголосовать за пакет важных законопроектов. От этих решений зависит стабильность бюджета и получение денег от международных партнеров. Также есть еще 5 законопроектов, благодаря которым Украина может получить дополнительный 1 млрд в бюджет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

Деньги для бюджета

«Я считаю, что депутаты всех партий должны понимать весомость этих законопроектов для украинского бюджета. Таких принципиальных законопроектов 10. За них некоторые нужно проголосовать в ближайший месяц. Также есть еще 5 очень важных, благодаря которым мы можем получить дополнительный миллиард для государственного бюджета», — сказал Зеленский.
Он сообщил, что в среду обсудил эти законопроекты с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и премьер-министром Юлией Свириденко.
«Это законопроекты, которые могут нам принести 360 миллионов, 380 миллионов, 400 миллионов, 440 миллионов — каждый. Это все подсчитано — четкие суммы есть», — отметил президент.

Кто отвечает за законы от ЕС и МВФ

Зеленский также разъяснил статус документов, необходимых для вступления в ЕС или получения траншей МВФ. Такие законопроекты сугубо правительственные, а не депутатские. Президент подчеркнул, что личное отношение политиков к тем или иным министрам не должно мешать делу, ведь от этого зависит общая ситуация в стране.
Глава государства отметил необходимость принятия этого перечня законопроектов.
«Это наша обязанность по наполнению бюджета и изменениям в Украине. А если кому-то не хочется за это голосовать, то им нужно дать ответ, как закрыть дефицит бюджета и как обеспечить другую экономическую и политическую защиту для Украины, чем Евросоюз», — резюмировал он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
