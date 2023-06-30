Зеленский подписал закон о доплатах военным и отпуска во время военного положения — Finance.ua

Зеленский подписал закон о доплатах военным и отпуска во время военного положения Сегодня 12:35 — Личные финансы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 9342 о доплатах и ​​увеличении отпусков для военнослужащих, сообщается на сайте Верховной Рады.

«30.06.2023 — возвращен с подписью от Президента Украины», — говорится в карточке документа.

Что изменится

Законопроект предусматривает:

1) законодательное закрепление выплаты военнослужащим ежемесячного дополнительного вознаграждения во время действия военного положения:

тем, кто выполняет задачи — от 30 000 до 100 000 гривен;

которые в связи с ранением зачислены в распоряжение соответствующего командира — 20 100 гривен;

срочной военной службы — 6 000 гривен;

курсантам — 2350 гривен;

инструкторам в воинских частях — от 15 000 до 30 000 гривен;

2) отпуска для военнослужащих во время действия военного положения:

всем военнослужащим — часть ежегодного отпуска 30 дней (сейчас — 10 дней);

курсантам — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний (сейчас нет, в мирное время зимний — 15, летний — 30);

военнослужащим срочной службы — 30 дней (сейчас нет, в мирное время — 10 дней);

3) недопущение к участию в боевых действиях мобилизованных военнослужащих, не прошедших курс базовой общевойсковой подготовки или не имеющих боевого опыта;

4) усовершенствование порядка направления военнослужащих на лечение или увольнение после тяжелого ранения и оформления соответствующих документов (реформа ВЛК);

5) введение порядка подтверждения факта участия в выполнении задач территориальной обороны и/или участия в мероприятиях других лиц, погибших (умерших) при выполнении таких задач;

6) предоставление возможности военнослужащим срочной службы перейти в статус мобилизованных по желанию;

7) нормирование вопроса ведомственной регистрации специального автомобильного транспорта Управления государственной охраны и Национальной полиции Украины.

Напомним, 28 июня Верховная Рада приняла во втором чтении закон № 9342 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения».

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