Зеленский подписал закон, который позволяет национализировать "Сенс Банк" — Finance.ua

Зеленский подписал закон, который позволяет национализировать "Сенс Банк" Сегодня 13:10 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон, который позволяет национализировать "Сенс Банк"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать «Сенс Банк» (ранее — «Альфа-Банк») российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Данные о подписании документа размещены на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте № 9107−1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения».

Нормы, прописанные в документе, позволят Нацбанку национализировать банки подсанкционных владельцев. При этом действие закона будет распространяться именно на системные банки.

Предполагается, что вывод банка не может повлиять на его работу и коммуникацию с клиентами.

Справка Finance.ua:

ранее Верховная Рада Украины поддержала соответствующий законопроект 29 мая — он набрал 305 голосов «за»;

Европейский союз ввел санкции против Фридмана в феврале 2022 года, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же бизнесмен покинул совет директоров «Альфа-Банка», впоследствии в Украине сменившего название на «Сенс Банк».

Украина ввела санкции против олигарха в октябре 2022 года.

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Діло По материалам:

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