Зеленский подписал закон, который позволяет национализировать "Сенс Банк" — Finance.ua

Зеленский подписал закон, который позволяет национализировать "Сенс Банк"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать «Сенс Банк» (ранее — «Альфа-Банк») российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.
Данные о подписании документа размещены на сайте Верховной Рады.
Речь идет о законопроекте № 9107−1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения».
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Нормы, прописанные в документе, позволят Нацбанку национализировать банки подсанкционных владельцев. При этом действие закона будет распространяться именно на системные банки.
Предполагается, что вывод банка не может повлиять на его работу и коммуникацию с клиентами.
Справка Finance.ua:
- ранее Верховная Рада Украины поддержала соответствующий законопроект 29 мая — он набрал 305 голосов «за»;
- Европейский союз ввел санкции против Фридмана в феврале 2022 года, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же бизнесмен покинул совет директоров «Альфа-Банка», впоследствии в Украине сменившего название на «Сенс Банк».
- Украина ввела санкции против олигарха в октябре 2022 года.
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