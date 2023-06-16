Зеленский подписал закон, который позволяет национализировать "Сенс Банк" — Finance.ua
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Зеленский подписал закон, который позволяет национализировать "Сенс Банк"

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон, который позволяет национализировать "Сенс Банк"
Зеленский подписал закон, который позволяет национализировать "Сенс Банк"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать «Сенс Банк» (ранее — «Альфа-Банк») российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.
Данные о подписании документа размещены на сайте Верховной Рады.
Речь идет о законопроекте № 9107−1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения».
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Нормы, прописанные в документе, позволят Нацбанку национализировать банки подсанкционных владельцев. При этом действие закона будет распространяться именно на системные банки.
Предполагается, что вывод банка не может повлиять на его работу и коммуникацию с клиентами.

Справка Finance.ua:

  • ранее Верховная Рада Украины поддержала соответствующий законопроект 29 мая — он набрал 305 голосов «за»;
  • Европейский союз ввел санкции против Фридмана в феврале 2022 года, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же бизнесмен покинул совет директоров «Альфа-Банка», впоследствии в Украине сменившего название на «Сенс Банк».
  • Украина ввела санкции против олигарха в октябре 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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