Зеленский ответил на призывы снизить мобилизационный возраст — Finance.ua
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Зеленский ответил на призывы снизить мобилизационный возраст

Казна и Политика
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Перед увеличением численности армии необходимо обеспечить имеющиеся бригады достаточным количеством вооружения и техники.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
«Я не буду говорить очень четкую цифру, потому что это опасно. Но у нас более 100 бригад на поле боя, и каждой из них требуется укомплектованность, техника», — отметил Зеленский.
По его словам, одной из основных проблем остается нехватка необходимой техники.
«Техника — бронетехника, артиллерия, все, что нужно в каждой бригаде. Но у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или нуждается в ремонте», — подчеркнул президент.
Он отметил, что прежде чем рассматривать вопрос увеличения численности армии, нужно обеспечить имеющиеся подразделения достаточным количеством вооружения и технического оснащения.
«Человек должен быть защищен. Не просто защищен, а иметь соответствующее оружие и знания. Это то, чем наши партнеры должны насыщать украинскую армию», — добавил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что поддержка союзников должна сосредотачиваться не только на увеличении численности армии, но и на ее технической модернизации.
Напомним, в конце ноября 2024 года стало известно, что США уже неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В Штатах считают, что главной проблемой украинской армии является нехватка людей.
Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против такой инициативы. По его словам, возраст не имеет значения, когда украинским воинам все еще не хватает оружия.
По материалам:
РБК-Україна
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