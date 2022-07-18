Зеленский отстранил Венедиктову и Баканова — Finance.ua

Зеленский отстранил Венедиктову и Баканова Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Зеленский отстранил Венедиктову и Баканова

Президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей генпрокурора Ирину Венедиктову и назначил на ее место заместителя. Также президент отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова.

«В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины „О правовом режиме военного положения“ постановляю: Отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности Генерального прокурора», — говорится в указе президента.

Следующим указом Зеленский возложил обязанности генерального прокурора на Алексея Симоненко. С марта 2020 года он занимал должность заместителя генпрокурора.

Отметим, что согласно части 2 статьи 11 закона « О правовом режиме военного положения » президент Украины во время военного положения может отстранить должностное лицо, назначение и увольнение которого отнесено к его полномочиям, и возложить на соответствующий период исполнение обязанностей на другое лицо. Этот человек должен удовлетворять требованиям, определенным законом.

В то же время Ивана Баканова Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.

Эта статья предусматривает отстранение военнослужащего за «невыполнение (ненадлежащее выполнение) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий». Приказ об отстранении отменяется, если по результатам служебного расследования основания для принятия такого решения не подтвердятся.

Отдельного указа президента о назначении исполняющего обязанности главы СБУ пока нет. Первым заместителем начальника СБУ является Василий Малюк.

Зеленский объяснил свои решения большим количеством уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов, что «вызывает серьезные вопросы к руководителям».

Президент отметил, что на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а в 198 производствах уже объявили подозрения. Также, по словам Зеленского, более 60 сотрудников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.

«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между сотрудниками силовых структур Украины и спецслужбами россии, вызывают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ», — подчеркнул Президент во время вечернего видеообращения.

Зеленский упомянул и о задержании 16 июля бывшего начальника управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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