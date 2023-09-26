Зеленский одобрил возобновление отчетности партий — Finance.ua

Зеленский одобрил возобновление отчетности партий Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Зеленский одобрил возобновление отчетности партий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый законопроект о возобновлении отчетности политических партий (№ 9419−1).

Об этом говорится на сайте парламента.

Как сообщается, 26 сентября закон возвращен с подписью от Президента Украины.

Законопроект, как отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, предусматривает:

в течение 90 дней со дня вступления закона в силу эти партии подали в НАПК отчеты за периоды действия карантинных ограничений и военного положения

для партий, не имеющих государственного финансирования, срок составляет 120 дней

для проверки НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. То есть подачи первых отчетов можно ожидать до пяти месяцев

предлагается уже со следующих парламентских выборов снизить порог для получения права на государственное финансирование с 5% голосов до 3%.

«Возобновление партийной отчетности о финансах — одно из требований общественного сектора и G7», — отметил нардеп.

Напомним, Верховная Рада вернула обязательную отчетность партий 23 августа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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