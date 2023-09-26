Зеленский одобрил возобновление отчетности партий — Finance.ua
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Зеленский одобрил возобновление отчетности партий

Казна и Политика
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Зеленский одобрил возобновление отчетности партий
Зеленский одобрил возобновление отчетности партий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый законопроект о возобновлении отчетности политических партий (№ 9419−1).
Об этом говорится на сайте парламента.
Как сообщается, 26 сентября закон возвращен с подписью от Президента Украины.
Законопроект, как отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, предусматривает:
  • в течение 90 дней со дня вступления закона в силу эти партии подали в НАПК отчеты за периоды действия карантинных ограничений и военного положения
  • для партий, не имеющих государственного финансирования, срок составляет 120 дней
  • для проверки НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. То есть подачи первых отчетов можно ожидать до пяти месяцев
  • предлагается уже со следующих парламентских выборов снизить порог для получения права на государственное финансирование с 5% голосов до 3%.
«Возобновление партийной отчетности о финансах — одно из требований общественного сектора и G7», — отметил нардеп.
Напомним, Верховная Рада вернула обязательную отчетность партий 23 августа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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