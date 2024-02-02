Зеленский обсудил с президентом Казахстана активизацию двусторонних экономических отношений — Finance.ua
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Зеленский обсудил с президентом Казахстана активизацию двусторонних экономических отношений

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в пятницу, 2 февраля.
Об этом сообщает Telegram главы государства.
«Пообщались по телефону с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. В первую очередь поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране», — написал Зеленский.
Президент также проинформировал своего коллегу о результатах работы советников безопасности по реализации украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира.
Кроме того, Зеленский сообщил Токаеву о том, что в Киеве сегодня проходит заседание Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей.
Также президенты обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политический диалог.

Позиция Казахстана относительно войны рф против Украины

Казахстан открыто не осуждает войну, но не поддерживает россию, хотя находится вместе с ней в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Также Казахстан запретил товары с российскими символами войны. Это связано с участившимися случаями рекламы и товаров, в том числе детских. Предлагалось ввести административную ответственность в случае нарушения.
Казахстан отправил гуманитарную помощь Украине на сумму 5 миллионов долларов США, которая включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.
Казахстан также принимает украинских беженцев. По данным Министерства внутренних дел Казахстана, на июль 2023 г. в Казахстане проживало около 20 тысяч украинских беженцев.
По материалам:
РБК-Україна
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