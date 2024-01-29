Зеленский обнародовал декларации: сколько заработала семья президента за два года — Finance.ua

Зеленский обнародовал декларации: сколько заработала семья президента за два года Сегодня 12:21

Зеленский обнародовал декларации: сколько заработала семья президента за два года

Доходы президента Украины Владимира Зеленского и его семьи сократились за последние годы.

Об этом свидетельствуют данные по его декларации.

«Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы», — говорится в сообщении.

Доходы за 2021 год

Согласно декларации за 2021 год, доходы главы государства и членов его семьи составляли 10 млн 824 тыс. 507 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ — 5 млн 359 тыс. 600 грн.

Доходы семьи Владимира Зеленского в 2021 году в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от сдачи недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 5 млн 464 тыс. 907 грн.

Доход семьи президента в 2021 году по сравнению с 2020 сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн. Остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2021 года также уменьшился.

Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, начавшийся задолго до его избрания на пост президента Украины.

Доходы за 2022 год

Согласно декларации за 2022 год, доходы главы государства и членов его семьи составили 3 млн 692 тыс. 683 грн.

Доходы семьи президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии россии против нашей страны.

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Остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн.

Других изменений в 2021 и 2022 годах по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т. п. не произошло.

Напомним, электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии россии. Сейчас норму решили вернуть. Сначала Верховная Рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки о мгновенном открытии реестра деклараций.

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После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

Впоследствии ВР одобрила закон об э-декларировании с учетом вето президента, а Зеленский его подписал.

Справка Finance.ua:

продолжаются кампании декларирования за 2021−2023 годы. Национальное агентство по предотвращению коррупции проанализировало нарушения, допускаемые декларантами;

НАПК изменило подход к проверке деклараций государственных служащих, в том числе привлекая к работе искусственный интеллект;

государственные служащие за весь 2022 и десять месяцев 2023 подали 972 456 деклараций.

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