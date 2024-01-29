Зеленский: геополитически и финансово россию можно остановить — Finance.ua

Зеленский: геополитически и финансово россию можно остановить Сегодня 11:34

Зеленский: геополитически и финансово россию можно остановить

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что геополитически и финансово россию можно остановить.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос относительно того, дает ли что-либо ему надежду, что война закончится в этом году.

«Надо верить в себя, верить в народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война заканчивается», — отметил Зеленский.

Глава государства выразил мнение, что «мы находимся в очень сложном моменте».

«Геополитически и финансово можно остановить россию. Можно, все же можно их остановить с этой войной. Не допустить разрушения Украины, не допустить уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, не допустить Третьей мировой войны», — подчеркнул Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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