Zeekr снизил стоимость своего кроссовера — Finance.ua

Zeekr снизил стоимость своего кроссовера Сегодня 23:44 — Технологии&Авто

Zeekr снизил стоимость своего кроссовера

Zeekr X 2025 года теперь предлагается по стартовой цене 134 900 юаней, что эквивалентно 18 950 долларов. Таким образом компания стремится увеличить показатель продаж модели на внутреннем рынке.

Несмотря на то, что компактный кроссовер дебютировал в 2023 году, он не получил большого расположения среди китайских покупателей. Недавно автопроизводитель представил новую версию начального уровня с аккумулятором LFP емкостью 49 кВт-ч.

Как передает CnEVPost, с мая 2023 по сентябрь 2024 Zeekr продал только 28 926 единиц. Обновленный вариант 2025 модельного года отличается от предыдущей версии другими 18-дюймовыми дисками и новым цветом кузова.

Как и предшественник, новинка предлагается в компоновках салона на 4(2+2) и 5(2+3) мест. Компания говорит, что обновленная модель с батареей на 49 кВт-ч, питающая единственный электромотор на 268 лошадиных сил, может достигнуть первой сотни за 5,8 секунды и преодолеть на одном заряде до 420 км по циклу CLTC.

Также автомобиль доступен с большей батареей на 66 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 560 км. Базовый вариант Zeekr X предлагается по цене от 21 050 долларов, однако субсидия на покупку от правительства на 15 000 юаней уменьшает финальную стоимость модели 18 950 долларов.

Телеканал 24 По материалам:

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