Здание отделения банка за 3,64 млн грн в Донецкой области выставили на торги 31 мая — Finance.ua

Здание отделения банка за 3,64 млн грн в Донецкой области выставили на торги 31 мая Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

Лот выставляется на торги в первый раз. Актив имеет 835 кв. м общей площади за $100 тыс., то есть 1 кв. м помещения стоит 4360 грн.

Об этом стало известно из данных на сайте Prozorro.Продажи

Актив находится по адресу: Донецкая область, г. Доброполье, улица Банковая (улица Советская), дом 41.

Также в состав лота входят техника и оборудование в количестве 186 единиц: банкомат, мини-АТС, кассовая техника, сканеры, кондиционеры, компьютеры и мебель.

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