Здание отделения банка за 3,64 млн грн в Донецкой области выставили на торги 31 мая — Finance.ua
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Здание отделения банка за 3,64 млн грн в Донецкой области выставили на торги 31 мая

Фондовый рынок
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Лот выставляется на торги в первый раз. Актив имеет 835 кв. м общей площади за $100 тыс., то есть 1 кв. м помещения стоит 4360 грн.
Об этом стало известно из данных на сайте Prozorro.Продажи.
Актив находится по адресу: Донецкая область, г. Доброполье, улица Банковая (улица Советская), дом 41.
Также в состав лота входят техника и оборудование в количестве 186 единиц: банкомат, мини-АТС, кассовая техника, сканеры, кондиционеры, компьютеры и мебель.
По материалам:
Finance.ua
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