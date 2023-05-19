Здание отделения банка за 3,64 млн грн в Донецкой области выставили на торги 31 мая — Finance.ua

Здание отделения банка за 3,64 млн грн в Донецкой области выставили на торги 31 мая
Лот выставляется на торги в первый раз. Актив имеет 835 кв. м общей площади за $100 тыс., то есть 1 кв. м помещения стоит 4360 грн.
Об этом стало известно из данных на сайте Prozorro.Продажи.
Актив находится по адресу: Донецкая область, г. Доброполье, улица Банковая (улица Советская), дом 41.
Также в состав лота входят техника и оборудование в количестве 186 единиц: банкомат, мини-АТС, кассовая техника, сканеры, кондиционеры, компьютеры и мебель.
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