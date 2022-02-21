Заявление АУБ по поводу информационной атаки на ComInBank, который является членом Ассоциации — Finance.ua

Заявление АУБ по поводу информационной атаки на ComInBank, который является членом Ассоциации

Сегодня 15:24

Ассоциация украинских банков всегда выступала и стояла на стороне защиты украинских банков и поддержания стабильности банковской системы, это — непременное условие устойчивого экономического роста страны.

Сегодня состоялась встреча Президента Ассоциации Украинских Банков Андрея Дубаса с председателем правления ComInBank Татьяной Путинцевой и единственным акционером этой банковской организации Стефаном Пол Пинтером.

Ассоциация Украинских Банков выражает свою поддержку CominBank, который столкнулся с информационной атакой и откровенными фейками относительно планов введения в этот коммерческий банк временной администрации.

Во время встречи Председатель Правления ComInBank Татьяна Путинцева и акционер ComInBank Стефан Пол Пинтер поблагодарили Ассоциацию Украинских Банков за оказанную поддержку и выразили уверенность в углублении эффективного сотрудничества между АУБ и ComInBank.

«АО „КИБ“ соблюдает с существенным запасом все нормативы ликвидности НБУ. По состоянию на 01.02.2022 г. при норме 100% LCR (ів) составлял 309%, а LCR (вв) = 250%; NSFR при норме 90% составил 134%; норматив Н6 при норме 60% составил 68,4%. Таким образом, банк полностью платежеспособен и не имеет никаких проблем с выполнением своих обязательств», — заявила Председатель Правления ComInBank Татьяна Путинцева.

Со своей стороны Президент АУБ Андрей Дубас заверил, что Ассоциация всегда будет поддерживать украинскую банковскую сферу, и призвал все банковское сообщество к единению перед угрозой дестабилизации банковского сектора. «Мы не знаем, почему сегодня мишенью для информационной атаки стал именно ComInBаnk. Но мы точно понимаем, что эта атака дестабилизирует банковскую систему Украины и подрывает доверие населения ко всем украинским банкам», — заявил Андрей Дубас.

Предполагается, что информационная атака на ComInBank может быть составной частью атаки на всю банковскую систему Украины. Геополитическое напряжение и недружественные действия некоторых государств по отношению к Украине в последнее время, связанные с нагнетанием общественного напряжения в Украине, позволяют рассматривать версию, что атака на ComInBank — далеко не последняя попытка дестабилизации банковской системы Украины. Поэтому призываем все банковское сообщество к единству и решительному противодействию неправомерному информационному давлению.

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