Заявление АУБ по поводу информационной атаки на ComInBank, который является членом Ассоциации — Finance.ua
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Заявление АУБ по поводу информационной атаки на ComInBank, который является членом Ассоциации

Сегодня 15:24
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Ассоциация украинских банков всегда выступала и стояла на стороне защиты украинских банков и поддержания стабильности банковской системы, это — непременное условие устойчивого экономического роста страны.
Сегодня состоялась встреча Президента Ассоциации Украинских Банков Андрея Дубаса с председателем правления ComInBank Татьяной Путинцевой и единственным акционером этой банковской организации Стефаном Пол Пинтером.
Ассоциация Украинских Банков выражает свою поддержку CominBank, который столкнулся с информационной атакой и откровенными фейками относительно планов введения в этот коммерческий банк временной администрации.
Во время встречи Председатель Правления ComInBank Татьяна Путинцева и акционер ComInBank Стефан Пол Пинтер поблагодарили Ассоциацию Украинских Банков за оказанную поддержку и выразили уверенность в углублении эффективного сотрудничества между АУБ и ComInBank.
«АО „КИБ“ соблюдает с существенным запасом все нормативы ликвидности НБУ. По состоянию на 01.02.2022 г. при норме 100% LCR (ів) составлял 309%, а LCR (вв) = 250%; NSFR при норме 90% составил 134%; норматив Н6 при норме 60% составил 68,4%. Таким образом, банк полностью платежеспособен и не имеет никаких проблем с выполнением своих обязательств», — заявила Председатель Правления ComInBank Татьяна Путинцева.
Со своей стороны Президент АУБ Андрей Дубас заверил, что Ассоциация всегда будет поддерживать украинскую банковскую сферу, и призвал все банковское сообщество к единению перед угрозой дестабилизации банковского сектора. «Мы не знаем, почему сегодня мишенью для информационной атаки стал именно ComInBаnk. Но мы точно понимаем, что эта атака дестабилизирует банковскую систему Украины и подрывает доверие населения ко всем украинским банкам», — заявил Андрей Дубас.
Предполагается, что информационная атака на ComInBank может быть составной частью атаки на всю банковскую систему Украины. Геополитическое напряжение и недружественные действия некоторых государств по отношению к Украине в последнее время, связанные с нагнетанием общественного напряжения в Украине, позволяют рассматривать версию, что атака на ComInBank — далеко не последняя попытка дестабилизации банковской системы Украины. Поэтому призываем все банковское сообщество к единству и решительному противодействию неправомерному информационному давлению.
Ссылка на Заявление на сайте АУБ
Заявление АУБ по поводу информационной атаки на ComInBank, который является членом Ассоциации
Заявление АУБ по поводу информационной атаки на ComInBank, который является членом Ассоциации
Заявление АУБ по поводу информационной атаки на ComInBank, который является членом Ассоциации
Заявление АУБ по поводу информационной атаки на ComInBank, который является членом Ассоциации
По материалам: Комерційний Індустріальний Банк
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