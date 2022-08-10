Завод по изготовлению Bayraktar в Украине планируют построить через несколько месяцев — Finance.ua

Завод по изготовлению Bayraktar в Украине планируют построить через несколько месяцев Сегодня 09:14 — Фондовый рынок

Завод по изготовлению Bayraktar в Украине планируют построить через несколько месяцев

Строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar может занять несколько месяцев, запустить его планируют в 2023 году.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире национального телемарафона, передает «Интерфакс-Украина»

«Конечно, есть определенные нюансы, связанные с завозом определенного оборудования и с выбором компании для строительства, но это технические детали. Я думаю, что в ближайший месяц мы увидим определенный прогресс в этом вопросе, а запуск завода (может состояться. — Ред.) в 2023 году, возможно, в конце», — сказал он.

Посол напомнил, что компания уже зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.

А также, что в феврале было подписано соответствующее соглашение, а полторы недели назад Кабинет Министров Украины утвердил его и передал на ратификацию Верховной Раде.

«Мне кажется, что несмотря на процесс ратификации, компания уже начинает подготовительные работы для того, чтобы начать строительство этого завода», — добавил Боднар.

Економічна Правда По материалам:

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