Завод по изготовлению Bayraktar в Украине планируют построить через несколько месяцев — Finance.ua
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Завод по изготовлению Bayraktar в Украине планируют построить через несколько месяцев

Фондовый рынок
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Завод по изготовлению Bayraktar в Украине планируют построить через несколько месяцев
Завод по изготовлению Bayraktar в Украине планируют построить через несколько месяцев
Строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar может занять несколько месяцев, запустить его планируют в 2023 году.
Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире национального телемарафона, передает «Интерфакс-Украина».
«Конечно, есть определенные нюансы, связанные с завозом определенного оборудования и с выбором компании для строительства, но это технические детали. Я думаю, что в ближайший месяц мы увидим определенный прогресс в этом вопросе, а запуск завода (может состояться. — Ред.) в 2023 году, возможно, в конце», — сказал он.
Посол напомнил, что компания уже зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.
А также, что в феврале было подписано соответствующее соглашение, а полторы недели назад Кабинет Министров Украины утвердил его и передал на ратификацию Верховной Раде.
«Мне кажется, что несмотря на процесс ратификации, компания уже начинает подготовительные работы для того, чтобы начать строительство этого завода», — добавил Боднар.
По материалам:
Економічна Правда
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