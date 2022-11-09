Зарплаты военным не планируют повышать в следующем году — Finance.ua

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Зарплаты военным не планируют повышать в следующем году

Казна и Политика
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Зарплаты военным не планируют повышать в следующем году
Зарплаты военным не планируют повышать в следующем году
Государственным бюджетом на 2023 год сохранены все имеющиеся выплаты и надбавки для военнослужащих, однако о повышении заработных плат пока речь не идет.
Об этом рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Президента в ВР Федор Вениславский во время брифинга.
"Говорить сейчас об увеличении заработных плат, к сожалению, вряд ли можем, потому что нужно учитывать то количество военнослужащих, которое на сегодняшний день выполняет свои задачи по защите территориальной целостности, а это уже значительно больше, чем было в начале войны...
Но думаю, что тот объем финансирования, который сейчас есть для военнослужащих, должен быть сохранен. Имеется в виду и выплаты боевых, и дополнительных 30 тысяч грн (на период военного положения. — Ред.)", — сказал парламентарий.
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Вениславский подчеркнул, что нынешний уровень денежного довольствия военнослужащих является наиболее оптимальным с точки зрения возможностей государства и потребности в социальной и материальной защите воинов.
В то же время он напомнил, что госбюджетом-2023 предусмотрено увеличение расходов по всем направлениям сектора безопасности и обороны.

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Напомним, Верховная Рада 3 ноября приняла закон «О Государственном бюджете на 2023 год». Основные расходы предусмотрены на обороноспособность и соцобеспечение.
По материалам:
Укрінформ
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