Рада поддержала предоставление военным отпусков во время военного положения — Finance.ua

Рада поддержала предоставление военным отпусков во время военного положения Сегодня 19:40 — Казна и Политика

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за проект изменений в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», позволяющий военнослужащим получать 10-дневные отпуска во время военного положения.

За проголосовало 330 депутатов, сообщает Telegram депутата Ярослава Железняка.

Законопроект предусматривает возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, сейчас во время военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней.

Но на практике существует гораздо больше случаев, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, и вообще возможность увидеть семью, родню важна для военнослужащего, особенно во время войны.

Ранее Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения». Также Верховная Рада проголосовала за закон, прописывающий порядок службы военных капелланов, и приравнивает их к военнослужащим ВСУ.

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