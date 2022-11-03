Рада поддержала предоставление военным отпусков во время военного положения — Finance.ua
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Рада поддержала предоставление военным отпусков во время военного положения

Казна и Политика
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Верховная Рада проголосовала в первом чтении за проект изменений в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», позволяющий военнослужащим получать 10-дневные отпуска во время военного положения.
За проголосовало 330 депутатов, сообщает Telegram депутата Ярослава Железняка.
Законопроект предусматривает возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, сейчас во время военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней.
Но на практике существует гораздо больше случаев, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, и вообще возможность увидеть семью, родню важна для военнослужащего, особенно во время войны.
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Ранее Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения». Также Верховная Рада проголосовала за закон, прописывающий порядок службы военных капелланов, и приравнивает их к военнослужащим ВСУ.

Сколько зарабатывают военные

По материалам:
ua.news
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