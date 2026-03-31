Зарплаты рабочих профессий выросли до 60 тыс. грн — новые данные OLX

Рабочие специальности входят в список самых высокооплачиваемых профессий. В частности, кое-где медианные зарплаты превышают показатель в 60 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.

Аналитики сайта исследовали, как в 2026 году изменились спрос работодателей, активность искателей и уровень оплаты труда в сегменте «голубых воротничков».

Зарплаты выросли на 10−40%

Тенденция роста оплаты труда отслеживается практически на все должности рабочих специальностей на платформе.

Рекордные показатели роста зарплат на вакансии маляра в категории строительства (+43% до 40 тыс. грн), комплектовщика (+34% до 28 тыс. грн), прораба (+33% до 50 тыс. грн), каменщика (+32% до 56 тыс. грн).

В пределах от 15 до 20% стали выше медианные заработные платы у электрика (30 тыс. грн), сварщика в категории строительства (35 тыс. грн), монтажника в категории производства (35 тыс. грн), сантехника (35 тыс. грн), токара (32 тыс. грн) и штукатура (63 тыс. грн).

Несколько меньше показатели повышения медианной зарплаты (+10−15%) в феврале 2026 года наблюдали на должности строителя (45 тыс. грн), монтажника в категории строительства (40 тыс. грн), упаковщика (22 тыс. грн), слесара (25 тыс. грн) и столяра (29 тыс. грн).

Снижение медианной зарплаты по сравнению с февралем 2025 года произошло лишь на некоторые профессии в категории производства, а именно: маляра (-25% до 30 тыс. грн) и сварщика (-3% до 34 тыс. грн).

Спрос на специалистов

На большинство проанализированных вакансий количество предложений на платформе стало меньше по сравнению с прошлым годом.

Заметный спад количества предложений сварщика в категории строительства: -89%. На вакансию плиточника -52%, на маляра в категории производства -47%, на токаря -37% и штукатура -36%.

На 20−25% стал меньше спрос среди работодателей на строителей, каменщиков, слесарей, столяров. На другие вакансии показатели ниже в пределах от -2% до -15%.

Профессиями, на которые фиксировали заметный рост спроса среди работодателей, стали:

комплектовщик, рост почти в 12 раз;

сварщик в категории производства, рост более чем в 6 раз;

машинист экскаватора, 47%;

прораб, +11%.

Что касается спроса на рабочие вакансии среди искателей работы на платформе — также зафиксирован спад по сравнению с февралем 2025 года. Однако все же он превышает предложение. Соответственно, иногда наблюдается более 20 откликов на 1 объявление с предложением о работе, что свидетельствует об интересе к сфере «голубых воротничков» со стороны специалистов.

Такой показатель (21 отклик на 1 объявление) — в должности упаковщика. 18 окликов приходится на 1 объявление с предложением работы для разнорабочего в категории строительства. Потенциально, эти вакансии работодателям закрыть легче, учитывая высокую конкуренцию среди искателей.

В среднем 5−6 откликов приходится на 1 объявление с предложением работы маляром, строителем, комплектующим, плиточником, фасадщиком, штукатуром. Так что конкуренция среди кандидатов на эти должности более умеренная.

Наименьшая активность искателей на профессии: сантехника, прораб, машинист экскаватора, электричество, сварщик, слесарь, токарь, столяр — на 1 объявление в среднем приходится 1−3 отзыва.

Дефицит кадров

Несмотря на ощутимый рост зарплат в рабочих профессиях, количество вакансий в основном уменьшается. В то же время, на часть должностей стабильно не хватает кандидатов, о чем свидетельствует низкое количество откликов.

При этом более простые позиции остаются более конкурентными среди искателей.

Это формирует ситуацию, где дефицит специалистов сохраняется даже на фоне роста зарплат.

