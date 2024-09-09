Зарплаты от 100 тыс. грн: кому предлагают самые большие деньги — Finance.ua

Зарплаты от 100 тыс. грн: кому предлагают самые большие деньги Сегодня 20:03 — Личные финансы

Зарплаты от 100 тыс. грн: кому предлагают самые большие деньги

В Украине зарплаты в размере около 100 тыс. грн предлагают не только руководителям, но и работникам со знанием иностранных языков, некоторым менеджерам по продажам, успешным риэлторам, военным. На сайтах с объявлениями размещено около 400 вакансий с заработной платой 100 тыс. и больше.

Согласно данным одного из кадровых порталов, среди высокооплачиваемых вакансий есть предложения и для соискателей без высшего образования. К примеру, водитель-экспедитор со своим авто может получать от 81 тыс. до 119 тыс. грн в месяц.

Риелтор, специалист по продаже недвижимости (с обучением), может зарабатывать до 130 тыс. грн в месяц. При этом размер заработной платы зависит от результатов работы. Чаще всего риелторы работают на процентах от сделок.

Sales или Retention manager на зарплату от 80 тыс. до 200 тыс. грн. Главное условие: знание польского языка. Обязанности: работать с «Горячей» базой клиентов, консультировать клиентов по услугам и продуктам компании на польском языке.

Сапер с зарплатой около 100 тыс. грн. Обязанности:

проведение подкопов и рытье траншей для сближения с противником;

создание фортификационных сооружений;

поиск и обезвреживание мин и снарядов;

организация проходов в минно-взрывных зонах противника;

создание специальных переправ (мостов, дорог и путей) для быстрого и безопасного передвижения военных и техники;

минирование и подрыв различных объектов или инфраструктуры в целях блокирования дальнейшего передвижения противника;

налаживание работы наземных инженерных линий и коммуникаций;

ликвидация взрывоопасных предметов

Справка Finance.ua:

Как сообщают в Госстате, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Так, долларовая зарплата превысила довоенный уровень. Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале 2024 г. на 22,1% до 20 964 гривен.

Это почти на 50% (49,6%) выше, если сравнить с довоенным 2021 годом, тогда было 14 014 гривен. Зарплата также выше и в долларовом эквиваленте — 526 долларов. В 2021 году зарплата составила 514 долларов.

Получить заем до зарплаты вы можете на карту в Украине.

Обозреватель По материалам:

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