Заработать на Amazon: миссия выполнима — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Заработать на Amazon: миссия выполнима Сегодня 14:06 — Фондовый рынок

Заработать на Amazon: миссия выполнима

Всё больше украинских предпринимателей ищут новые каналы сбыта в электронной коммерции. На этом э-ком пути развития продаж первым на ум приходит Amazon как крупнейший в мире интернет-магазин с большой долей рынка в США и странах Европейского Союза.

Реально ли сегодня заработать на этой платформе представителям украинского бизнеса, какие традиционные ошибки допускают начинающие, какие группы товаров хорошо продаются, а какие продавать запрещено — об этом и многом другом рассказал Андрей Певкин, член Украинского Союза Промышленников и Предпринимателей, опытный эксперт по развитию электронной торговли, а также разработчик уникального программного обеспечения для автоматизации продаж. Его приложение, аудит и консультации уже помогли более ста брендам сформировать сбалансированную маркетинговую стратегию, оптимизировать логистические цепочки и стать успешными на Amazon.

Статистика платформы

Ошибки новичков

Дополнительные сложности для украинских предприятий

Что продавать запрещено

Какие товары продаются лучше всего

Статистика платформы

Сегодня Amazon — это крупнейший интернет-магазин в мире. Фактически это не один маркетплейс, а двадцать международных площадок, работающих в 100 странах мира. В конце 2023 года количество активных пользователей платформы превысило отметку в 310 миллионов. На маркетплейсе зарегистрировано 600 миллионов продуктов. Из них 12 млн продает сам Amazon.

Ежедневно с платформы отправляют 1,6 млн посылок, что примерно соответствует количеству 19 единиц в секунду. Для выполнения такого количества заказов у Amazon есть более 1000 распределительных центров.

По данным Statista, покупателей больше всего привлекает на платформе быстрая и бесплатная доставка (80%), широкий выбор товаров (69%), желание использовать членство Prime (66%), лучшие цены на продукцию (49%) и простой возврат (44%).

Ошибки новичков

Несмотря на то, что Amazon предоставляет широкие возможности сбыта товаров, важно учитывать особенности работы платформы. Предприниматели, которые только начинают продавать на Amazon, чаще всего допускают такие ошибки:

Недостаточное изучение политики и требований Amazon. Не ознакомившись подробно с правилами платформы, продавцы могут их нарушить, что приведет к блокированию аккаунта или ограничению продаж.

Отсутствие инвестиций в маркетинг и продвижение. Ожидание органических продаж без инвестиций в рекламу может замедлить стартовый рост бизнеса.

Недостаточное внимание к листингу товаров. Не оптимизированные листинги, нечеткие описания и низкокачественные изображения могут привести к низкой конверсии и меньшему количеству продаж.

Неэффективное управление запасами. Недооценка или переоценка объема запасов, несвоевременное пополнение или неправильное распределение товаров может привести к потерям и проблемам обработки заказов.

Отсутствие плана и стратегии развития. Неопределенные цели, отсутствие стратегии роста и план действий на долгосрочную перспективу могут усложнить развитие бизнеса на платформе.

Дополнительные сложности для украинских предприятий

Несмотря на то, что Amazon предоставляет доступ к огромному рынку, некоторые компании из Украины могут испытывать сложности в работе на платформе. А для отдельных предприятий вообще не будет целесообразным выход на этот маркетплейс. Этим компаниям трудно будет заработать на Amazon:

Компании с ограниченными логистическими возможностями. Неспособность компании обеспечить быструю и эффективную логистику, что может быть вызвано длительными сроками доставки, высокой ее стоимостью или другими проблемами, может помешать успешной работе на Amazon.

Компании с товарами, не отвечающими требованиям Amazon. Например, товары, не проходящие стандарты качества или имеющие ограничения по доставке в разные страны, могут иметь проблемы на платформе.

Компании с ограниченными ресурсами. Конкуренция на Amazon может быть жесткой, и без эффективной стратегии маркетинга и рекламы будет сложно выделиться среди конкурентов.

Компании, которые не готовы соблюдать правила и требования Amazon. Платформа имеет четкие правила и политики. Их несоблюдение может привести к ограничению продаж или блокировке аккаунта.

Компании без потенциала к масштабированию. Если компания имеет ограниченный ассортимент товаров или низкую потенциальную масштабируемость бизнеса, старт на Amazon может быть нецелесообразен.

Каждая ситуация уникальна, и успех на Amazon зависит от многих факторов. Важно тщательно проанализировать свои возможности, ресурсы и готовность к соблюдению требований платформы перед началом продаж.

Что продавать запрещено

Вот несколько основных категорий товаров, запрещенных к продаже на Amazon:

Поддельные товары или нарушающие авторские права. Например, нелицензионные копии, пиратские продукты, нарушающие авторские права или закон о защите товарных знаков.

Опасные продукты. К опасным товарам относятся оружие, взрывчатые, химические, радиоактивные вещества, которые могут представлять угрозу здоровью и безопасности.

Незаконные товары. В частности, такие незаконные или запрещенные товары и вещества как наркотики, контрафактная валюта и другие нелегальные продукты.

Медицинские устройства и лекарства. Продажа некоторых медицинских устройств и лекарств может быть ограничена из-за регулятивных требований.

Товары с ограничениями по возрасту. К ним относятся все товары, покупать которые можно лишь с определенного возраста, такие как алкоголь, табак и продукты для взрослых.

Животные и изделия из животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения.

Это только общий список категорий товаров, запрещенных на Amazon. Рекомендуется ознакомиться с полными правилами и ограничениями, действующими на платформе, чтобы избежать нарушений политики и проблем при продаже товаров.

Какие товары лучше всего продаются

«По моим данным, чаще покупают товары из следующих категорий: электроника, одежда, аксессуары и обувь, кухня и дом, личная гигиена и средства ухода, книги, зоотовары и т. д. При этом наибольшие темпы роста в 2023 году продемонстрировали товары, относящиеся к моде. Поэтому это прекрасная возможность расширения бизнеса для украинских фэшн-дизайнеров и производителей качественной одежды, обуви, аксессуаров, которыми гордится украинская легкая промышленность», — рассказал Андрей Певкин.

Андрей Певкин По материалам:

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