Заработал закон об освобождении от обложения НДС и пошлиной почтовых отправлений до 150 евро — Finance.ua

Заработал закон об освобождении от обложения НДС и пошлиной почтовых отправлений до 150 евро

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Заработал закон об освобождении от обложения НДС и пошлиной почтовых отправлений до 150 евро

30 апреля вступил в силу Закон № 1998, которым установлены льготы по НДС и таможенным пошлинам для товаров, ввезенных в Украину международными почтовыми и экспресс-отправлениями, стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро.

Текст Закона был официально обнародован в газете «Голос Украины»

До 30 апреля для обычных физлиц необлагаемый минимум при пересылке товаров в отправлениях составлял 100 евро.

Теперь, если стоимость товаров в посылке превышает 150 евро, получатель должен уплатить ввозную пошлину и НДС. Это 10% от суммы разницы между 150 евро и стоимостью посылки (например, налоги и сборы составят 20 евро от посылки стоимостью 200 евро).

Для расчета стоимости товаров получатель предоставляет таможенникам чеки, ярлыки, банковские выписки, электронные сообщения из интернет-магазинов и т.п.

Напомним, указанные изменения были приняты 25 января 2022 года (проект закона № 4278). В частности, было усовершенствовано администрирование НДС по операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Во-первых, установлена одинаковая стоимость необлагаемых НДС и пошлиной товарных отправлений, как для бизнеса, так и для населения.

Во-вторых, упрощена уплата налога операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиков в случае декларирования товаров с применением соответствующих электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений.

Закон предусматривает также новые правила таможенного оформления. Однако в єтой части предусмотрен переходный период в 6 месяцев для начала применения положений. Поэтому новые правила таможенного оформления начнут действовать позже — с 30 октября 2022 года.

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