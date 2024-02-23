Зарабатывать на FOREX: как завести деньги на торговый счет — Finance.ua
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Зарабатывать на FOREX: как завести деньги на торговый счет

Фондовый рынок
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Зарабатывать на FOREX: как завести деньги на торговый счет
Зарабатывать на FOREX: как завести деньги на торговый счет
Торговля на FOREX начинается с открытия «торгового счета» — счета, на котором и производятся все операции.
После того как торговый счет открыт, на него необходимо завести деньги, чтобы начать торговать. В ParadTrade нам рассказали, что пополнение происходит с помощью банковских карт, P2P, SEPA и криптовалют.
Для пополнения баланса необходимо в личном кабинете воспользоваться соответствующей вкладкой «Пополнить счет».
Следует понимать, что воспользоваться переводом P2P или SEPA можно только с валютной карты.
Традиционно торговые депозиты создаются в долларах США, реже — евро; очень редко используются другие валюты, например, английский фунт стерлингов. Поэтому, если клиент выбирает этот вариант заведения денег на счет, следует позаботиться о наличии банковской карты в нужной иностранной валюте и о том, чтобы на карте была необходима сумма.
Читайте больше в статье:

От $1 тыс. для старта? На что обратить внимание, если решили зарабатывать на FOREX в 2024 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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