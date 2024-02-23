Зарабатывать на FOREX: как завести деньги на торговый счет — Finance.ua

Зарабатывать на FOREX: как завести деньги на торговый счет Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

Зарабатывать на FOREX: как завести деньги на торговый счет

Торговля на FOREX начинается с открытия «торгового счета» — счета, на котором и производятся все операции.

После того как торговый счет открыт, на него необходимо завести деньги, чтобы начать торговать. В ParadTrade нам рассказали, что пополнение происходит с помощью банковских карт, P2P, SEPA и криптовалют.

Для пополнения баланса необходимо в личном кабинете воспользоваться соответствующей вкладкой «Пополнить счет».

Следует понимать, что воспользоваться переводом P2P или SEPA можно только с валютной карты

Традиционно торговые депозиты создаются в долларах США, реже — евро; очень редко используются другие валюты, например, английский фунт стерлингов. Поэтому, если клиент выбирает этот вариант заведения денег на счет, следует позаботиться о наличии банковской карты в нужной иностранной валюте и о том, чтобы на карте была необходима сумма.

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