Запуск аналога monobank в Польше отложили "на неопределенный срок"
Выход украинского виртуального monobank на польский рынок задерживается. Запуск проекта под названием stereo откладывается.
Об этом сообщил соучредитель цифрового банка Олег Гороховский.
«К сожалению, из-за независимых от нас обстоятельств, выпуск продукта откладывается на неопределенный срок», — написал он в Telegram.
Он добавил, что проект полностью готов к запуску в соседней стране, а 24 мая удалось успешно пройти сертификацию Apple Pay.
«Более 230 000 клиентов ждут запуска stereo в Польше, и мы продолжаем работать над тем, чтобы это стало возможным», — отметил Гороховский.
В ноябре 2022 года владелец Универсала Банка, на базе которого создан monobank, Сергей Тигипко анонсировал выход monobank на рынок Польши. Какой банк выступит партнером, он не уточнил.
В январе 2023 г. появилось заявление Гороховского. Он сообщил о планах выйти на польский рынок и открытии предзаказа. По его словам, в первую очередь новый банк будет рассчитан на переселенцев из Украины, которых на тот момент в Польше было около 3 млн человек.
Кроме того, создатели проекта намерены привлечь поляков и удивить их украинским уровнем банковского сервиса.
Зарегистрироваться в мобильном банке можно будет дистанционно через «Дію». Для этого понадобится также PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения).
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