Заплатит половину стоимости проезда: ПриватБанк запустил интересную акцию — Finance.ua

Заплатит половину стоимости проезда: ПриватБанк запустил интересную акцию
ПриватБанк будет доплачивать половину стоимости проезда на городском транспорте украинцам, покупающим QR билеты через Приват24. Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе банка.
Как это работает
ПриватБанк внедряет программу поддержки украинцев, пользующихся общественным транспортом и оплачивающих билеты онлайн через Приват24. Такая программа стартовала 24 апреля во всех украинских городах, где работает система безналичной оплаты проезда в городском транспорте через QR-код.
Как воспользоваться
Чтобы получить половину стоимости проезда кэшбеком, нужно до 24 июля 2023 зарегистрироваться в программе на сайте банка https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_zabyrayte и оплачивать проезд через QR код и Приват24 с карты «Универсальная» ПриватБанка.
Максимальная сумма возмещения составляет не более 250 грн на одного человека в месяц.
Как оплатить проезд по QR-коду:
- необходимо открыть приложение Приват24,
- отсканировать код, размещенный на наклейках в транспорте,
- и произвести оплату,
- после этого важно нажать кнопку «закомпостировать».
Банковская комиссия за услугу отсутствует, пассажир оплачивает только стоимость билета. Билет сохраняется в мобильном приложении Приват24.
Хотите путешествовать по Украине, но не хотите стоять в очередях на железнодорожных вокзалах? Забудьте о затратах времени на длительные процедуры регистрации. Если нужен билет, воспользуйтесь сервисом Proizd.ua. Понятный интерфейс и минимум шагов, чтобы забронировать путешествие — попробуйте и убедитесь.
Забронировать билет
Поделиться новостью