Заплатит половину стоимости проезда: ПриватБанк запустил интересную акцию — Finance.ua

Заплатит половину стоимости проезда: ПриватБанк запустил интересную акцию Сегодня 13:00 — Личные финансы

Заплатит половину стоимости проезда: ПриватБанк запустил интересную акцию

ПриватБанк будет доплачивать половину стоимости проезда на городском транспорте украинцам, покупающим QR билеты через Приват24. Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе банка.

Как это работает

ПриватБанк внедряет программу поддержки украинцев, пользующихся общественным транспортом и оплачивающих билеты онлайн через Приват24. Такая программа стартовала 24 апреля во всех украинских городах, где работает система безналичной оплаты проезда в городском транспорте через QR-код.

Как воспользоваться

Чтобы получить половину стоимости проезда кэшбеком, нужно до 24 июля 2023 зарегистрироваться в программе на сайте банка https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_zabyrayte и оплачивать проезд через QR код и Приват24 с карты «Универсальная» ПриватБанка.

Максимальная сумма возмещения составляет не более 250 грн на одного человека в месяц.

Как оплатить проезд по QR-коду:

необходимо открыть приложение Приват24,

отсканировать код, размещенный на наклейках в транспорте,

и произвести оплату,

после этого важно нажать кнопку «закомпостировать».

Банковская комиссия за услугу отсутствует, пассажир оплачивает только стоимость билета. Билет сохраняется в мобильном приложении Приват24.

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