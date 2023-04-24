Заплатит половину стоимости проезда: ПриватБанк запустил интересную акцию — Finance.ua
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Заплатит половину стоимости проезда: ПриватБанк запустил интересную акцию

Личные финансы
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Заплатит половину стоимости проезда: ПриватБанк запустил интересную акцию
Заплатит половину стоимости проезда: ПриватБанк запустил интересную акцию
ПриватБанк будет доплачивать половину стоимости проезда на городском транспорте украинцам, покупающим QR билеты через Приват24. Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе банка.

Как это работает

ПриватБанк внедряет программу поддержки украинцев, пользующихся общественным транспортом и оплачивающих билеты онлайн через Приват24. Такая программа стартовала 24 апреля во всех украинских городах, где работает система безналичной оплаты проезда в городском транспорте через QR-код.

Как воспользоваться

Чтобы получить половину стоимости проезда кэшбеком, нужно до 24 июля 2023 зарегистрироваться в программе на сайте банка https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_zabyrayte и оплачивать проезд через QR код и Приват24 с карты «Универсальная» ПриватБанка.
Максимальная сумма возмещения составляет не более 250 грн на одного человека в месяц.

Как оплатить проезд по QR-коду:

  • необходимо открыть приложение Приват24,
  • отсканировать код, размещенный на наклейках в транспорте,
  • и произвести оплату,
  • после этого важно нажать кнопку «закомпостировать».
Банковская комиссия за услугу отсутствует, пассажир оплачивает только стоимость билета. Билет сохраняется в мобильном приложении Приват24.
Хотите путешествовать по Украине, но не хотите стоять в очередях на железнодорожных вокзалах? Забудьте о затратах времени на длительные процедуры регистрации. Если нужен билет, воспользуйтесь сервисом Proizd.ua. Понятный интерфейс и минимум шагов, чтобы забронировать путешествие — попробуйте и убедитесь.

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По материалам:
Finance.ua
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