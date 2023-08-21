Запасы каменной соли в Тереблянском месторождении достигают 15,5 млн тонн — Закарпатская ОВА — Finance.ua
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Запасы каменной соли в Тереблянском месторождении достигают 15,5 млн тонн — Закарпатская ОВА

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После предварительных геологических исследований и апробации Тереблянского соляного месторождения в 2015 году зафиксировано, что оно содержит запасы каменной соли объемом 15,5 млн тонн, сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
«После предварительных геологических исследований и апробации Тереблянского соляного месторождения в 2015 году зафиксировано, что оно содержит запасы каменной соли объемом 15,5 млн тонн по категории С1 и 505,4 млн тонн с неопределенным промышленным значением по категории С2», — написал он в Телеграме.
По его информации, глубина залегания соли в пределах месторождения составляет от 30 до 500 м.
«Это (доступность месторождения — ИФ-У) позволяет до 2026 года после освоения полной производственной мощности добывать до 300 тыс. тонн, в том числе и 80 тыс. тонн соли «Экстра» в год, с перспективой нарастить объем добычи при условии достройки перерабатывающих мощностей «, — отметил Микита.
По предварительным подсчетам, уже к концу 2023 года техническая соль может быть поставлена ​​на предприятия для содержания дорог в зимний период.
В перспективе месторождение на 100% сможет обеспечить эти потребности Украины, что критически важно, учитывая колоссальный рост рыночной цены на этот продукт.
Как сообщалось, внутренняя потребность Украины в такой соли составляет до 450 тыс. тонн в сезон.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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