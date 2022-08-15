Западные инвестбанки возобновили торговлю российским долгом — Reuters Сегодня 16:35 — Мир

Западные инвестбанки возобновили торговлю российским долгом — Reuters

В последние дни несколько крупных банков Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на банковские документы, с которыми удалось ознакомиться.

В частности, речь идет о банках JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group.

Поводом послужили разъяснения Минфина США о том, что выход из российских активов допускается.

Это дает инвесторам еще один шанс избавиться от активов, которые на Западе считаются токсичными.

«Некоторые банки и брокеры используют это предложение, чтобы облегчить продажу российских позиций инвесторам, желающим уйти», — отметил опрошенный агентством эксперт.

В Jefferies отметили, что компания работает в рамках рекомендаций по глобальным санкциям, чтобы помочь клиентам справиться с этой сложной ситуацией.

Собеседник издания, близкий к Deutsche Bank, сказал, что банк торгует облигациями для клиентов только по запросу.

Как отмечает агентство, отдельно смягчили правила также и европейские регуляторы. В частности, речь идет о допустимости side pockets (Фондов плохих активов) по российским бумагам.

Цена некоторых российских облигаций подскочила на фоне возобновившейся с конца июля торговой активности. Это может сделать торги более привлекательными для инвесторов, а также помочь компаниям, продавшим защиту от российского дефолта.

Некоторые банки предлагают торговать российскими суверенными и корпоративными облигациями, а некоторые — облегчить торговлю облигациями, номинированными как в рублях, так и в долларах США. В то же время они требуют от клиентов дополнительных документов и по-прежнему не хотят рисковать.

В частности, Bank of America предупредил, что будет действовать как «Безрисковый принципал в соглашениях по содействию клиентам». Это означает, что дилер покупает облигацию и немедленно перепродает ее.

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НВ По материалам:

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