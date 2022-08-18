Запад призывают ввести полное энергетическое эмбарго против рф — Finance.ua

Запад призывают ввести полное энергетическое эмбарго против рф Сегодня 20:41

Западу заявляют о необходимости усиления санкционного давления на рф и введения полного энергетического эмбарго против страны-агрессора.

На этом настаивает украинский бизнесмен Ринат Ахметов, сообщает польское издание Wiadomości

Он отметил, что рф не ожидала такой решимости Запада по введению санкций, поэтому санкционное давление необходимо постоянно увеличивать.

«Ключевое — полное энергетическое эмбарго против россии, что сделает Запад сильнее и лишит рф возможности использовать западные деньги для финансирования своей военной машины», — сказал бизнесмен.

По его словам, также очень важно не дать рф возможности обходить санкции с помощью других стран. Также он подчеркнул, что эффект от санкций уже есть. А в долгосрочной перспективе экономика россии несет огромные потери, но лишь при условии усиления санкционного давления.

Напомним, в марте 2022 года украинские компании ДТЭК, «Нафтогаз» и «Укрэнерго» инициировали проект #StopBloodyEnergy с целью убедить западные корпорации прекратить сотрудничество с рф в энергетической сфере.

УНІАН По материалам:

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