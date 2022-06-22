Заместитель Шольца заявил, что россия урезала поставки газа — Finance.ua

Заместитель Шольца заявил, что россия урезала поставки газа

Сегодня 11:38 — Энергетика

Заместитель канцлера Германии Олафа Шольца, министр экономики и защиты климата Роберт Габек заявил об «экономическом нападении» россии. Таким образом политик прокомментировал неаргументированный шаг рф по сокращению поставок газа.

Как сообщает DW , министр считает такой шаг рф — продуманной стратегией.

«Уменьшение поставок газа по газопроводу „Северный поток“ — это нападение на нас, экономическое нападение на нас», — заявил Габек.

Задача агрессора, по его мнению, вызвать рост цен на газ путем уменьшения его объема и тем самым «вызвать в Европе и Германии дебаты относительно тяжелой ситуации и тревоги».

Также Габек отметил важность наполнения немецких газохранилищ, если к зиме Германия подойдет только с наполовину заполненными подземными хранилищами газа, и «газовый вентиль будет перекрыт», то Германию ожидает тяжелый экономический кризис, который, по мнению Габека, может быть хуже, чем во время коронавируса.

В настоящее время российский газ перекачивается через Украину, но не в полную мощность. Также рф сократила снабжение газопроводом «Северный поток». 14 июня российский концерн «Газпром» заявил, что может гарантировать поставку всего 100 миллионов кубометров газа в сутки вместо обычного объема в 167 миллионов кубометров. «Газпром» сослался на задержку ремонтных работ на компрессорной станции «Портовая», произошедшую из-за нехватки комплектующих.

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