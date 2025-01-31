Закрылась самая старая украинская криптобиржа Kuna — Finance.ua

Закрылась самая старая украинская криптобиржа Kuna Сегодня 12:10 — Фондовый рынок

Закрылась самая старая украинская криптобиржа Kuna

Самая старая криптовалютная биржа Украины Kuna полностью прекращает свою деятельность во всех странах.

Об этом сообщил основатель компании Михаил Чобанян.

«С сегодняшнего дня официально Kuna прекращает свою коммерческую деятельность. Пользователи могут вывести свои балансы в течение двух месяцев переходного периода», — написал Чобанян.

Речь идет о закрытии бизнеса, а не о его продаже. Код платформы, очищенный от данных пользователей, продолжит существовать в рамках нескольких проектов.

«Не храните деньги в централизованных сервисах, в том числе и в KUNA. Пока они там, это не ваши деньги. Сатоши Накамото дал нам инструмент — холодные мультисиг-кошельки, вот и пользуйтесь ими», — посоветовал Чобанян.

Решение о закрытии было принято после того, как сайт Kuna был заблокирован в Украине без участия представителей компании в судебном процессе, сообщил Чобанян. Он отметил, что это стало неожиданностью и поводом для знакомства с БЭБ, которое обвинило его в неуплате налогов.

Чобанян подчеркнул, что не намерен конфликтовать с государством. После участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе он решил прекратить коммерческую деятельность и сосредоточиться на социальных проектах и ​​искусственном интеллекте.

22 января Государственная служба специальной связи и защиты информации выдала распоряжение провайдерам блокировать доступ к Kuna в Украине.

Причиной блокирования стало решение Шевченковского райсуда Киева на основании ходатайства Бюро экономической безопасности Украины по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Потенциальный ущерб государству — около 50 млн грн, сообщил знакомый с делом собеседник в правоохранительных органах, отметило издание Forbes Ukraine.

Kuna работала в Украине под юрлицом «Куна Эксчендж», выручка которого в 2023-м — 1,3 млн грн. В декабре 2024-го она сменила название на «Момент Эксчендж», а Чобанян перестал быть владельцем украинского юрлица. Теперь ею на 100% владеет таджикистанец Нурдинзода Хукмидини Нуридин, свидетельствуют данные YouControl.

28 января интернет-провайдеры начали массово блокировать доступ к платформе Kuna. За сутки, 28 января, почти 85% операций на украинской криптобирже Kuna составляли операции вывода денег на другие сервисы или криптокошельки.

Українські Новини По материалам:

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