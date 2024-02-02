Законопроект об автогражданке: к чему готовиться украинским водителям — Finance.ua

Законопроект об автогражданке: к чему готовиться украинским водителям Сегодня 09:48 — Личные финансы

Законопроект об автогражданке: к чему готовиться украинским водителям

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект № 8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств во втором чтении и в целом.

Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, проблемами, которые должен решить законопроект, являются:

несовершенство процедур расчета и проведения страховой выплаты по возмещению ущерба, причиненного в результате ДТП;

низкий лимит ответственности страховщика;



государственное регулирование ценообразования по этому виду страхования;



недостаточная эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро;



ограничена роль государства в контроле за его деятельностью.



Что предлагают изменить?

Законопроект предлагает, в частности, постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского союза.

Так, лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 тыс. грн на одного потерпевшего, независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу пострадавших — 160 тыс. грн на одного потерпевшего, но не более 800 тыс. грн на одно страховое событие.

В течение двух лет после введения Закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших до 1 миллиона гривен на одного потерпевшего и 20 млн гривен на один страховой случай независимо от количества потерпевших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших — до 2 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

«В течение четырех лет после года вступления Украины в Европейский Союз предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью пострадавших лиц, до не менее 52 млн гривен на одно пострадавшее физическое лицо и 258 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу пострадавших лиц, — не менее 52 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроектом предлагается:

ввести быстрое проведение гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие Закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней);

ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;



расширить применение «европротокола» — оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции и т. п.



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