Законопроект об автогражданке: к чему готовиться украинским водителям — Finance.ua

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Законопроект об автогражданке: к чему готовиться украинским водителям

Личные финансы
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Законопроект об автогражданке: к чему готовиться украинским водителям
Законопроект об автогражданке: к чему готовиться украинским водителям
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект № 8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств во втором чтении и в целом.
Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев.
По его словам, проблемами, которые должен решить законопроект, являются:
  • несовершенство процедур расчета и проведения страховой выплаты по возмещению ущерба, причиненного в результате ДТП;
  • низкий лимит ответственности страховщика;
  • государственное регулирование ценообразования по этому виду страхования;
  • недостаточная эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро;
  • ограничена роль государства в контроле за его деятельностью.

Что предлагают изменить?

Законопроект предлагает, в частности, постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского союза.
Так, лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 тыс. грн на одного потерпевшего, независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу пострадавших — 160 тыс. грн на одного потерпевшего, но не более 800 тыс. грн на одно страховое событие.
В течение двух лет после введения Закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших до 1 миллиона гривен на одного потерпевшего и 20 млн гривен на один страховой случай независимо от количества потерпевших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших — до 2 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших.
«В течение четырех лет после года вступления Украины в Европейский Союз предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью пострадавших лиц, до не менее 52 млн гривен на одно пострадавшее физическое лицо и 258 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу пострадавших лиц, — не менее 52 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших», — говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, законопроектом предлагается:
  • ввести быстрое проведение гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие Закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней);
  • ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;
  • расширить применение «европротокола» — оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции и т. п.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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